تقلای آمریکا برای متحد کردن مزدوران عربستان و امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) در حال گسترش مناطق تخت نفوذ خود در شرق این کشور هستند. این اقدام به بهانه تأمین امنیت استان‌های حضرموت و المهره و در واقع با هدف حرکت به سمت مناطق شمالی صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد تحرکاتی برای شعله ور کردن جبهه‌های شمالی مقابل نیروهای انصارالله در جریان است. این تحرکات همزمان با فشارهای عربستان برای عقب نشینی مزدوران امارات از استان‌های مذکور صورت می‌گیرد. آمریکا نیز معتقد است که باید درگیری میان مزدوران عربستان و امارات در یمن حل شود تا هر ۲ طرف برای مقابله با نیروهای انصارالله متحد شوند.

در همین راستا وزیر خارجه آمریکا به تازگی با همتای اماراتی خود در خصوص لزوم تحقق ثبات در مناطق جنوبی یمن رایزنی کرده است. منابع آگاه در جنوب یمن اعلام کردند که امارات قصد دارد مزدوران خود را برای مقابله با نیروهای انصارالله متحد کند.

سفیر آمریکا در یمن نیز چندین نشست با اعضای به اصطلاح شورای ریاستی و همچنین فعالان شورای انتقالی برگزار کرده و بر ضرورت اتحاد آنها در برابر نیروهای انصارالله تاکید کرده است.

این در حالی است که مزدوران امارات طی ۲ روز گذشته کنترل نهادهای باقی مانده استان المهره را به دست گرفته و تجهیزات نظامی جدیدی را به سمت استان حضرموت روانه کردند. در مقابل نیز جنگنده‌های سعودی همچنان بر فراز حضرموت به پرواز درآمدند و پهپادهایی که گفته می‌شود مأموریت اطلاعاتی علیه مزدوران امارات دارند بر فراز این منطقه دیده شده‌اند. فشارهای عربستان بر مزدوران امارات برای عقب نشینی از ۲ استان مذکور شکست خورده و نگاه‌ها به سمت درگیری‌های احتمالی در حضرموت با حضور مزدوران وابسته به عربستان و پشتیبانی هوایی ریاض دوخته شده است.