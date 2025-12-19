  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

کشت قراردادی بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه

کشت قراردادی بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از اجرای کشت قراردادی در ۴ هزار و ۶۳۴ هکتار از اراضی تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان خبر داد.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۴ هزار و ۶۳۴ هکتار از اراضی تحت پوشش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان کرمانشاه در قالب کشت قراردادی به زیر کشت محصولات اساسی رفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: این اراضی شامل کشت محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم، جو، ذرت، چغندرقند، کلزا و نخود است که با برنامه‌ریزی و مشارکت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی اجرایی شده است.

صفایی تصریح کرد: کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر حمایت از تولیدات کشاورزی، به‌ویژه برای کشاورزان خرد، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت غذایی دارد و اجرای این الگو موجب ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌شود.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین مزایای کشاورزی قراردادی می‌توان به تضمین تولید محصولات اساسی، تضمین فروش محصول، مقابله با واسطه‌گری و حذف دلالان اشاره کرد که این موارد به‌طور مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان اثرگذار است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه عنوان کرد: در قالب کشت قراردادی، نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر، کود و سایر ملزومات تولید نیز تأمین می‌شود که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند.

صفایی تأکید کرد: توسعه کشت قراردادی در استان کرمانشاه با هدف حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، مدیریت بهتر بازار محصولات کشاورزی و ارتقای معیشت روستاییان دنبال می‌شود و تعاون روستایی استان تلاش دارد با گسترش این الگو، سهم بیشتری از تولیدات اساسی را تحت پوشش قراردادهای مطمئن قرار دهد.

کد خبر 6694567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها