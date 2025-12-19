کشت قراردادی بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۴ هزار و ۶۳۴ هکتار از اراضی تحت پوشش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان کرمانشاه در قالب کشت قراردادی به زیر کشت محصولات اساسی رفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: این اراضی شامل کشت محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم، جو، ذرت، چغندرقند، کلزا و نخود است که با برنامه‌ریزی و مشارکت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی اجرایی شده است.

صفایی تصریح کرد: کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر حمایت از تولیدات کشاورزی، به‌ویژه برای کشاورزان خرد، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت غذایی دارد و اجرای این الگو موجب ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌شود.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین مزایای کشاورزی قراردادی می‌توان به تضمین تولید محصولات اساسی، تضمین فروش محصول، مقابله با واسطه‌گری و حذف دلالان اشاره کرد که این موارد به‌طور مستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان اثرگذار است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه عنوان کرد: در قالب کشت قراردادی، نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر، کود و سایر ملزومات تولید نیز تأمین می‌شود که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند.

صفایی تأکید کرد: توسعه کشت قراردادی در استان کرمانشاه با هدف حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، مدیریت بهتر بازار محصولات کشاورزی و ارتقای معیشت روستاییان دنبال می‌شود و تعاون روستایی استان تلاش دارد با گسترش این الگو، سهم بیشتری از تولیدات اساسی را تحت پوشش قراردادهای مطمئن قرار دهد.