آغاز کشت قراردادی محصولات کشاورزی در کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات کشت قراردادی محصولات کشاورزی با نظارت و هماهنگی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با کشاورزان طی سال جاری در استان آغاز شده است.

وی افزود: در طرح کشت قراردادی، نهاده‌های کشاورزی و بیمه محصولات به صورت علی الحساب و اعتباری به کشاورز کمک می‌شود و هیچ گونه وجهی در حال حاضر از کشاورز دریافت نمی‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: در نهایت محصول تولیدی با نظارت تعاون روستایی و با قیمت مصوب شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خریداری می‌شود.

صفایی با اشاره به محصولاتی که در طرح کشت قراردادی قرار دارند، بیان کرد: در سال‌جاری گندم و کلزا شامل طرح کشت قراردادی بوده که انتظار می‌رود با استقبال کشاورزان استان کرمانشاه مواجه شود.

وی همچنین خواستار همکاری و مساعدت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی استان کرمانشاه در شهرستان‌های تابعه جهت معرفی کشاورزان برای عقد قرارداد و همکاری با کارگزاری‌های توزیع نهادهای کشاورزی وابسته به تعاون روستایی شد.