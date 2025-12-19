اجرای یکجاکِشتی در بیش از ۱۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات یکجاکِشتی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم آبی، ذرت علوفهای و چغندرقند در سطح بیش از ۱۹ هزار هکتار از اراضی حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان کرمانشاه به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری بخش کشاورزی افزود: خرد بودن اراضی کشاورزی یکی از مهمترین موانع توسعه روشهای نوین و مکانیزه بوده که کاهش بهرهوری تولید را به دنبال دارد و در همین راستا، تعاونیسازی تولید و اجرای یکجاکِشتی بهعنوان راهکاری مؤثر برای یکپارچهسازی اراضی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: یکجاکِشتی با اجرای الگوی کشت یکسان در اراضی همجوار و بهرهبرداری جمعی از منابع و عوامل تولید، زمینه تسهیم منافع بر اساس میزان منابع، نیروی کار و سرمایه را فراهم میکند.
صفایی خاطرنشان کرد: این شیوه علاوه بر یکپارچهسازی اراضی کشاورزی، موجب افزایش بهرهوری، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، کاهش هزینههای تولید و در نهایت افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان میشود.
