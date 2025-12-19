به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، پس از تعامل و رایزنی با فدراسیون جهانی پدل در خصوص برگزاری دو هفته رقابتهای FIP Bronze، میزبانی این رویداد به ایران واگذار شد که در بخش آقایان و در تهران برگزار میشود.
بر این اساس میزبانی رویداد FIP Bronze پدل طی روزهای ۳۰ فروردین تا ۳۱ اردبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود که هفته نخست آن در باشگاه NextLevel و هفته دوم در باشگاه FGB میزبانی خواهد شد.
در این رویداد ورزشکاران پدل از سراسر دنیا فرصت حضور در کشورمان را خواهند داشت و فرصتی مغتنم برای ورزشکاران ایرانی است تا بتوانند رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهند. گ
فتنی است خبرهای خوشی از رقابتهای بینالمللی جونیور نیز در راه است که از طریق سایت فدراسیون تنیس اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما