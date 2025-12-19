  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد

ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد

با رایزنی فدراسیون تنیس و با موافقت فدراسیون جهانی برای نخستین‌بار میزبانی رقابت‌های FIP Bronze پدل در ایران و تحت نظر این فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، پس از تعامل و رایزنی با فدراسیون جهانی پدل در خصوص برگزاری دو هفته رقابت‌های FIP Bronze، میزبانی این رویداد به ایران واگذار شد که در بخش آقایان و در تهران برگزار می‌شود.

بر این اساس میزبانی رویداد FIP Bronze پدل طی روزهای ۳۰ فروردین تا ۳۱ اردبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود که هفته نخست آن در باشگاه NextLevel و هفته دوم در باشگاه FGB میزبانی خواهد شد.

در این رویداد ورزشکاران پدل از سراسر دنیا فرصت حضور در کشورمان را خواهند داشت و فرصتی مغتنم برای ورزشکاران ایرانی است تا بتوانند رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهند. گ

فتنی است خبرهای خوشی از رقابت‌های بین‌المللی جونیور نیز در راه است که از طریق سایت فدراسیون تنیس اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6694570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها