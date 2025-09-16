به گزارش خبرنگار مهر، ورزش پدل در دهه‌های اخیر به‌سرعت جای خود را در میان ورزش‌های راکتی دنیا باز کرده است. این رشته در حال حاضر به‌عنوان یکی از سریع‌ترین ورزش‌های روبه‌رشد جهان شناخته می‌شود و فدراسیون جهانی پدل (FIP) با برنامه‌ریزی‌های گسترده در تلاش است تا این رشته را در فهرست رسمی بازی‌های المپیک قرار دهد. همین چشم‌انداز المپیکی علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران بسیاری را به سمت پدل سوق داده است.

در ایران نیز پدل هرچند نوپا است اما طی چند سال گذشته به طرز چشمگیری مورد استقبال قرار گرفته است. آغاز فعالیت رسمی این رشته با ایجاد نخستین زمین‌های استاندارد در تهران و برخی کلان‌شهرها بود ولی امروز می‌توان زمین‌های مجهز پدل را در شهرهای مختلف کشور مشاهده کرد. حضور باشگاه‌های خصوصی، آموزشگاه‌های تخصصی و برگزاری لیگ‌های استانی و کشوری نشان می‌دهد که پدل در حال عبور از مرحله معرفی و ورود به فاز حرفه‌ای است.

یکی از دلایل محبوبیت سریع پدل در ایران ماهیت اجتماعی و خانوادگی آن است. زمین کوچک‌تر نیاز به چهار بازیکن و قوانین ساده باعث شده که این ورزش برای گروه‌های سنی مختلف جذاب باشد. بانوان نیز استقبال قابل توجهی از این رشته داشته‌اند و همین امر به رشد متوازن پدل در هر دو بخش زنان و مردان کمک کرده است. افزون بر این حضور مربیان بین‌المللی و شرکت بازیکنان ایرانی در مسابقات بین‌المللی سطح فنی ورزشکاران را ارتقا داده و استعدادهای نوظهور را به جامعه معرفی کرده است.

اوج این پیشرفت را می‌توان در تشکیل تیم‌های ملی بانوان و مردان مشاهده کرد که قرار است در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا حضور یابند. این رویداد نه تنها آزمونی مهم برای سنجش توان فنی پدل ایران است بلکه می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه آسیایی تثبیت کند.

اگرچه پدل در ایران هنوز مسیر طولانی برای رسیدن به جایگاه ورزش‌های قدیمی‌تر دارد اما شتاب رشد و علاقه‌مندی جوانان نوید می‌دهد که در سال‌های پیش رو این رشته به یکی از پایه‌های مهم ورزش‌های راکتی کشور تبدیل شود.

ندا تقی‌پور بازیکن تیم ملی پدل بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهار کرد: این نخستین‌بار است که مسابقات آسیایی پدل برگزار می‌شود ما پیش‌تر دو بار در مسابقات جهانی کوالیفای شرکت کرده‌ایم اما این رقابت‌ها برای آسیا کاملاً تازه است و خوشبختانه تیم ایران جزو چهار تیم برتر سیدبندی قرار گرفته است.

وی درباره وضعیت بازیکنان تیم ملی گفت: شرایط بازیکنان از نظر بدنی و تاکتیکی نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است. همه بچه‌ها همدل هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم. از فردا اردوی ما در کیش آغاز می‌شود و هشت بازیکن اصلی در آن تمرین می‌کنند تا به آمادگی کامل برای اعزام برسیم.

تقی‌پور در خصوص حضور «تیاگو» سرمربی تیم ملی مردان به عنوان مشاور فنی تیم بانوان عنوان کرد: این خبر بسیار خوبی است که برای بانوان هم مربی خارجی در نظر گرفته‌اند. حضور ایشان می‌تواند کمک زیادی به تیم کند تا نتایج بهتری کسب کنیم. امیدوارم با نظرات و پیشنهادهای فنی او بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

بازیکن تیم ملی پدل بانوان ایران با اشاره به حضور بازیکنان خارجی در برخی تیم‌ها تصریح کرد: تا جایی که اطلاع داریم تیم‌های بانوان بازیکن خارجی ندارند اما در مجموع برای نزدیک شدن به سطح بالای رقابت‌ها باید یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشیم. بازیکنان خارجی از بسیاری جهات جلوتر هستند و این فاصله با تمرینات مستمر و هدفمند کم می‌شود.

وی درباره روند تمرینات تیم خاطرنشان کرد: رشته پدل در طول سال مسابقات زیادی دارد و هر بازیکن به‌طور جداگانه در رقابت‌های مختلف شرکت می‌کند و تمرینات اختصاصی خود را دارد. در این دو ماه هدف اصلی ما ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان است تا بهترین ترکیب را انتخاب کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

تقی‌پور در ادامه به اهمیت حمایت مالی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های اعزام و حضور در مسابقات بین‌المللی بالاست و قطعاً حضور اسپانسر و حمایت مالی بسیار ضروری است تا بتوانیم بهترین نتیجه را برای ایران کسب کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی جایگاه تیم در این رقابت‌ها اظهار کرد: نمی‌توان نتیجه دقیق را پیش‌بینی کرد ولی مطمئنم با تلاش و همدلی بچه‌ها می‌توانیم بهترین نتیجه را بگیریم. خوشبختانه در سیدبندی قرار گرفته‌ایم و امیدواریم ابتدا صدرنشین گروه شویم و سپس در جدول اصلی نیز با تمام توان ادامه دهیم. امیدوارم همه برای ما دعا کنند تا بهترین نتیجه را برای ایران به ارمغان بیاوریم.