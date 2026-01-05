به گزارش خبرنگار مهر، پدل رشته نوپای ورزش ایران در چند سال اخیر با استقبال قابل توجهی مواجه شده و موفقیت‌های نسبتاً خوبی در مسابقات بین‌المللی کسب کرده است. این رشد سریع باعث شد فدراسیون تنیس تصمیم بگیرد تیم ملی برای پیشرفت بیشتر و آماده‌سازی در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی قطر از مربی خارجی استفاده کند. حضور یک مربی پرتغالی در هدایت تیم نقش مهمی در ارتقای سطح فنی بازیکنان داشت و تیم ملی موفق شد عنوان چهارمی آسیا را به دست آورد؛ نتیجه‌ای که با توجه به تازه‌وارد بودن این رشته در ایران قابل توجه محسوب می‌شود.

با این حال پایان مسابقات قهرمانی آسیا آغاز دوره‌ای از تردید و تغییرات برای پدل ایران بود. ابتدا محمدرضا گلزار سرپرست تیم ملی اعلام کرد قصد کناره‌گیری دارد و شایعاتی درباره جدایی مربی پرتغالی نیز به گوش رسید. این تحولات موجب شد نگرانی‌هایی در خصوص آینده تیم ایجاد شود هرچند فدراسیون تنیس بارها تأکید کرده است که با استعفای گلزار موافقت نکرده و در تلاش است حضور او و تجربه مدیریتی‌اش را همچنان در کنار تیم حفظ کند.

در شرایطی که پدل ایران با تغییرات مدیریتی و فنی مواجه است این رشته فرصت مهمی پیش رو دارد. تیم ملی قرار است در بهار سال آینده میزبان مسابقات جهانی باشد؛ رقابتی که می‌تواند سطح انگیزه و آمادگی بازیکنان را به شدت ارتقا دهد. داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در آخرین مصاحبه خود با خبرنگار مهر تأکید کرده است که فدراسیون قصد دارد این بار به مربی داخلی فرصت دهد و مسیر رشد تیم را با اتکا به نیروهای بومی ادامه دهد.

ارسلان محمدی سرمربی سابق تیم ملی پدل ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فعلی این رشته و دلیل عدم همکاری با این تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار کرد: دلیلی که همکاری من با تیم ملی به پایان رسید تمرکز روی آکادمی شخصی خودم بود. باید زمان زیادی روی بازیکنان جوان می‌گذاشتم و به همین دلیل نتوانستم همزمان با تیم ملی ادامه بدهم.

ارزیابی از نتیجه چهارمی در آسیا

محمدی درباره عملکرد تیم ملی تحت هدایت مربی خارجی در قهرمانی آسیا نیز گفت: نتیجه چهارمی در آسیا با توجه به قدرت تیم‌ها نتیجه بدی نیست. این تیم توانست در میان بهترین‌های قاره قرار گیرد و با وجود اینکه انتظار مدال بود کسب رتبه چهارم هم قابل قبول است.

مقایسه مربی ایرانی و خارجی

وی در پاسخ به تفاوت‌های مربی ایرانی و خارجی در پدل ایران اینگونه توضیح داد: مربی خارجی که سطح و تجربه بالایی داشته باشد می‌تواند تأثیر مثبتی روی ورزش داشته باشد. اما مربی ایرانی شناخت بهتری از بازیکنان دارد و این یک مزیت مهم است. اگر مربی خارجی مقیم ایران باشد و فرصت کار مداوم با بازیکنان را داشته باشد شرایط بهتر می‌شود ولی در غیر این صورت مربی ایرانی نتیجه بهتری خواهد گرفت. تجربه نشان داده است که حضور مربیان ایرانی مثل خود من یا مازیار یاوری در تیم‌های جوانان نتایج قابل قبولی به همراه داشته است.

وضعیت فعلی پدل ایران

محمدی درباره وضعیت فعلی پدل ایران افزود: وضعیت فعلی خوب است و رشد قابل توجهی دیده می‌شود. باشگاه‌های زیادی در شهرهای مختلف مثل شیراز، مشهد، لاهیجان، یزد، کرمان و اصفهان راه‌اندازی شده‌اند و بازیکنان بیشتری وارد این ورزش می‌شوند. مسابقات کشوری متعددی هم برگزار می‌شود که فرصت خوبی برای کسب تجربه و رنکینگ جهانی است.

حمایت‌های لازم برای موفقیت بیشتر

سرمربی سابق تیم ملی درباره حمایت‌های مورد نیاز گفت: بازیکنان زیر ۲۳ سال نیاز به حمایت مالی دارند تا بتوانند در مسابقات داخلی و بین‌المللی شرکت کنند. این امر باعث افزایش شانس مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی می‌شود و بازیکنان انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.

آمادگی برای میزبانی مسابقات جهانی

محمدی درباره میزبانی ایران در مسابقات جهانی پدل که اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، اظهار داشت: برگزاری مسابقات جهانی در ایران فرصت بسیار خوبی است. حضور بازیکنان در این تورنمنت باعث افزایش تجربه، انگیزه و رقابت‌پذیری آن‌ها می‌شود و می‌تواند جایگاه پدل ایران را در سطح جهانی ارتقا دهد.

وی در پایان با اشاره به انتخاب مربی ایرانی برای تیم ملی گفت: مربی ایرانی توانایی هدایت تیم را دارد و می‌تواند نتایج خوبی کسب کند. اگر دوباره پیشنهاد هدایت تیم ملی به من داده شود، شرایط و زمان‌بندی برای همکاری مناسب باشد این فرصت را بررسی خواهم کرد.