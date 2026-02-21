  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

حریفان ایران در پدل جام رمضان مشخص شدند

تیم ملی پدل ایران که برای حضور در رقابت های جام رمضان دبی عازم امارات شده با انجام مراسم قرعه کشی رقبای خود را شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت های پدل جام رمضان از ۴ تا ۸ اسفندماه با حضور تیم‌های ملی ایران، مصر، عربستان، امارات، کویت، لبنان، مراکش و بحرین برگزار خواهد شد.

قرعه‌کشی این رقابت ها در شرایطی برگزار شد که ۸ تیم شرکت کننده در ۲ گروه حریفان خود را شناختند. بر این اساس تیم ملی پدل کشورمان در گروه دوم با تیم های ملی کویت، عربستان و مراکش دیدار خواهد داشت.

در گروه نخست این مسابقات نیز تیم های امارات، مصر، بحرین و لبنان قرار دارند. هدایت تیم ملی پدل کشورمان بر عهده داریوش صابر است و فرشاد صفتی نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.

کد خبر 6755507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها