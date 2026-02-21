حریفان ایران در پدل جام رمضان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت های پدل جام رمضان از ۴ تا ۸ اسفندماه با حضور تیم‌های ملی ایران، مصر، عربستان، امارات، کویت، لبنان، مراکش و بحرین برگزار خواهد شد.

قرعه‌کشی این رقابت ها در شرایطی برگزار شد که ۸ تیم شرکت کننده در ۲ گروه حریفان خود را شناختند. بر این اساس تیم ملی پدل کشورمان در گروه دوم با تیم های ملی کویت، عربستان و مراکش دیدار خواهد داشت.

در گروه نخست این مسابقات نیز تیم های امارات، مصر، بحرین و لبنان قرار دارند. هدایت تیم ملی پدل کشورمان بر عهده داریوش صابر است و فرشاد صفتی نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.