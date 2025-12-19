به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ایده‌پردازی و تجربه‌نوردی «وصل آرمانی» با موضوع اعتکاف نوجوانانه، با هدف ایجاد فرصتی برای خلق، نوآوری و روایت تجربه‌های موفق در حوزه اعتکاف نوجوانان برگزار می‌شود.

این جشنواره با تمرکز بر ایده‌های خلاقانه پیرامون اعتکاف نوجوانانه و همچنین روایت‌ها و تجربه‌نگاری‌های موفق مربیان و فعالان این حوزه طراحی شده و بستری برای ثبت و انتقال تجربیات مؤثر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در محورهایی همچون ایده‌های خلاقانه پیرامون اعتکاف نوجوانانه و روایت تجربه‌های موفق مربیان اعتکاف نوجوانان، تا پنجم دی‌ماه از طریق سامانه https://armaniran.app/report/submit/132 ارسال کنند.