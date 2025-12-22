خبرگزاری مهر-گروه دین، حوزه و اندیشه: اگرچه آغاز به کار رسمی مرکز نوجوانانه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، هشتم آبان سال ۱۴۰۱ ثبت شده است، اما پیش از آن نیز برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی مختلفی در پایتخت معنوی ایران برای نوجوانان برگزار می‌شد.

حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیرکل استان خراسان رضوی می‌گوید: ما با ایجاد مرکز نوجوانانه به دنبال ایجاد کنش در نوجوانان در راستای انقلاب اسلامی هستیم. تلاش می‌کنیم تا بر نوجوانان پیش‌روی انقلاب اسلامی تأثیر مناسبی بگذاریم که امیدوارم محقق شود. در همه این طرح‌ها، نوجوانان کنشگر خودشان برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا می‌کنند.

حجت‌الاسلام علیرضا یوسفی، مدیر مرکز نوجوانانه، نیز به میدان آوردن نوجوانان و فعال کردن این بخش از جامعه را از رسالت‌های مرکز نوجوانانه می‌داند و هدف از ایجاد چنین مرکزی را پر کردن کمبودی می‌داند که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی ویژه نوجوانان وجود داشته است و می‌گوید: مهم‌ترین دغدغه مادرِ مرکز نوجوانانه، داشتن پشتوانه قوی مردمی برای برنامه‌هاست و به همین خاطر با تشکل‌هایی وارد همکاری می‌شویم که جنبه محلی و مردمی پررنگ‌تری داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های مرکز نوجوانانه در استان خراسان رضوی، می‌توان شاخص‌ترین برنامه‌های این مرکز را چنین فهرست کرد:

طرح منیر

طرح منیر یک ابتکار مهم در راستای تقویت سواد رسانه‌ای نوجوانان است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده است. هدف از اجرای این طرح، ارتقای توانمندی‌های تحلیلی و انتقادی نوجوانان نسبت به محتوای رسانه‌ای است. در این طرح، نوجوانان به‌عنوان معلمان سواد رسانه‌ای آموزش می‌بینند تا بتوانند به گسترش فرهنگ نقد و تحلیل در بین همسالان خود کمک کنند.

روایت بندگی

از اعتکاف دانش‌آموزی در استان خراسان رضوی استقبال زیادی شد و در سال اول اجرای طرح، بیش از ۳۰ هزار نوجوان شرکت کردند. با بهبود روندها، در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نوجوان در اعتکاف شرکت داشتند. در این زمینه نشست تخصصی «روایت بندگی» با محوریت رصد و نقد اعتکاف‌های نوجوانانه برگزار شد و کتابی با همین نام شامل مصاحبه با مدیران و طراحان اعتکاف‌های دانش‌آموزی به چاپ رسید.

کوثر محبت

برگزیدگان مسابقات مدیحه‌سرایی «کوثر محبت» که به مدیحه‌خوانی نوجوانان اختصاص دارد، تحت حمایت کانون مداحان سازمان تبلیغات اسلامی قرار می‌گیرند که شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فرصت‌های اجرا در مناسبت‌های مذهبی است.

مسابقات نوجوان برتر

مسابقه نوجوان برتر در سال اول با شعار «همدلی، همکاری و هم‌افزایی» و با شرکت ۵۰ مسجد در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در این مسابقه، هر مسجد به‌عنوان مرکز یک فعالیت معرفی شد و از نوجوانان محله‌های مختلف خواسته شد که به‌عنوان مثال اگر می‌خواهند در زمینه فوتبال وارد رقابت شوند، در مسجدی که به همین فعالیت اختصاص دارد حضور یابند یا اگر به تنیس علاقه‌مند هستند، در مسجد دیگری فعالیت کنند. به این ترتیب هر مسجد به یک فعالیت اختصاص پیدا کرد که همین ایده، باعث رفت‌وآمد و آشنایی نوجوانان از محله‌های مختلف و ایجاد همکاری و همدلی بین آنان شد. این مسابقات در ۱۰ رشته به‌صورت گروهی و انفرادی برگزار می‌شود و برنده نهایی، گروه نوجوانان محله‌ای است که مجموع امتیازشان در این ۱۰ رشته از سایر گروه‌ها بیشتر باشد. اکنون رشته‌های این مسابقه علاوه بر حوزه ورزش به موارد دیگری مانند قرائت قرآن کریم و سخنرانی نیز تعمیم داده شده است.

مسابقه نورا

این مسابقه با هدف تشویق به هرچه خلاقانه‌تر برگزار شدن محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان برگزار شد. در این برنامه، نوجوانان پیشنهادهای خود را درباره شیوه‌های جدید برگزاری مجالس قرآنی برای برگزارکنندگان ارسال می‌کردند و آن‌ها نیز به شکل‌های مختلف از این برنامه‌ها حمایت می‌کردند.

راهیان نور

تاکنون بیش از ۶ هزار نوجوان خراسانی که حدود ۲ هزار نفر از آن‌ها دختر و مابقی پسر بوده‌اند، با کاروان‌های راهیان نور عازم سرزمین‌های نور شده‌اند تا با فرهنگ جهاد و شهادت و روایت‌های دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

دوکوهه پیشرفت

در رویداد دوکوهه پیشرفت یا «قیام نوجوانان»، تیم‌ها به شناسایی مسائل محلی پرداخته و راه‌حل‌های خلاقانه‌ای ارائه می‌دهند. هدف اصلی از اجرای این رویداد آن است که نوجوانان با مشکلات و مسائل پیرامون خود آشنا شده و تا حد امکان برای حل آن‌ها مشارکت داشته باشند.

مسابقه قهرمان محله

با هدف ارتقای کنشگری نوجوانان و ایجاد گفتمان جهاد، مسابقات قهرمان محله در چندین دوره زمانی برگزار شده و اکنون بیش از ۳۰ هزار نوجوان کنشگر و فعال در سطح محلات کشور، با اولویت استان خراسان رضوی، در این مسابقات مشارکت داشته‌اند. مسابقه قهرمان محله تاکنون به مناسبت‌هایی چون عید غدیر، شهادت آیت‌الله رئیسی، محرم و صفر، ماه رمضان و دهه کرامت برگزار شده است.

در برنامه مسابقه قهرمان محله، نوجوانان با تشکیل گروه‌های سه تا پنج نفره، مأموریتی را در سطح محله انجام داده و سپس این مأموریت را روایت می‌کردند. در همین زمینه، یک اپلیکیشن و یک بازی معمایی با همین عنوان طراحی و ارائه شده است.

رویداد نوجهادانه

نوجهادانه برنامه‌ای برای آشنایی نوجوانان با مفهوم جهاد است. در این رویداد، نوجوانان خود عهده‌دار اجرای برنامه‌ها می‌شوند و متناسب با شرایط و سن خود، جهاد را تجربه می‌کنند. کاشت نهال، نوسازی مدارس و انجام فعالیت‌های عمرانی از جمله این فعالیت‌هاست. البته نوجهادانه محدود به ساخت‌وساز نیست، بلکه در حوزه‌های مختلفی از تدریس و آموزش گرفته تا تولید ویدئوهای رسانه‌ای و سایر فعالیت‌های فرهنگی حضور دارد. تاکنون بیش از هزار نوجوان به‌صورت متناوب در اردوهای جهادی مشارکت داشته‌اند.