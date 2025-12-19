به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد شریعتینژاد ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه سملقان اظهار کرد: امروز ملت ایران گرفتار هجوم دروغها و شایعات سازمانیافته علیه اسلام، دین و حقایق ناب اعتقادی شده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: دشمن با بهرهگیری از همه امکانات تبلیغی و رسانهای به جنگ معارف اسلام آمده و درصدد تخریب چهره اسلام، انقلاب اسلامی و مکتب تشیع در سطح جهان است.
امام جمعه سملقان تصریح کرد: نیروهای مؤمن و انقلابی باید با تأسی از سیره امام باقر(ع)، در برابر خرافات ایستادگی کرده و حقایق ناب اعتقادی را بهدرستی در جامعه تبیین کنند.
وی ادامه داد: دشمن اگرچه از نظر رسانهای، هزینههای مالی و اعمال فشار جلوتر به نظر میرسد، اما چون از منطق، حقانیت و اعتبار واقعی برخوردار نیست، ضربهپذیر و محکوم به زوال است.
شریعتینژاد تأکید کرد: نیروهای متدین و انقلابی باید با استقامت، بصیرت و شناخت ترفندها و دامهای دشمن، در برابر توطئهها ایستادگی کرده و اجازه نفوذ فرهنگی ندهند.
وی در پایان با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند هشدار میدهد کسانی که دوست دارند زشتیها، بیحیایی و بیعفتی در جامعه مؤمنان گسترش یابد، بدانند که در دنیا و آخرت گرفتار عذابی دردناک خواهند شد.
