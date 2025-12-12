شاهدی: دشمن هویت ملت را هدف قرار داده است

حجت‌الاسلام جواد شاهدی در خطبه‌های نماز جمعه بخش سملقان که در مسجد جامع روستای کشانک برگزار شد، ارتقای معنویت و تقوای الهی را مهم‌ترین نیاز امروز جامعه دانست و گفت: هر اندازه بر تقوا و خودسازی افزوده شود، جامعه به مسیر پیروزی، رشد و زمینه‌سازی ظهور نزدیک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در جمع مداحان، جنگ نرم را جدی‌ترین تهدید علیه هویت و ارزش‌های ملت ایران عنوان کرد و افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، امروز با تمام توان در عرصه رسانه و فضای مجازی به دنبال تغییر باورها، سبک زندگی و ذائقه فرهنگی مردم است.

امام‌جمعه بخش سملقان تصریح کرد: تغییرات آرام و بی‌صدا در رفتار و اعتقادات نسل جوان، نشانه فعال بودن جنگ نرم است و روحانیون، مداحان و فعالان فرهنگی باید با بصیرت و حضور مؤثر در این میدان نقش‌آفرینی کنند.

شاهدی درباره جایگاه زن و خانواده در فرهنگ اسلامی گفت: حجاب هویت زن مؤمن است و دشمن برای ضربه زدن به جامعه، تلاش گسترده‌ای برای تغییر این هویت و تضعیف بنیاد خانواده دارد، مادران ایرانی تربیت‌کننده نسل مجاهدان و شهدا هستند و دشمن این موضوع را به‌خوبی درک کرده است.

وی همچنین به مشکلات روستا اشاره و خواستار رسیدگی فوری و اصلاح ورودی روستا به دلیل مسیر زائران امام رضا (ع)، اصلاح شبکه فرسوده آب شرب، تعیین تکلیف زمین بهزیستی برای احداث درمانگاه، و تخصیص اعتبار برای تکمیل امامزاده شد.

شاهدی در پایان گفت: خدمت‌رسانی صادقانه بزرگ‌ترین عامل ناکامی دشمنان است و مسئولان باید با جدیت و تلاش مداوم در کنار مردم باشند تا مشکلات کاهش یابد.