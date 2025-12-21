حجتالاسلام مهدی براتیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف در مرکز خراسان شمالی آغاز شد.
وی در ادامه افزود: این مراسم با شعار «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار میشود.
رییس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: اعتکاف همزمان با ایامالبیض ماه رجب، از ۱۳ تا ۱۵ دیماه در مساجد منتخب برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام براتیان تصریح کرد: شرکتکنندگان باید پیش از اذان صبح روز ۱۳ دیماه در مسجد محل حضور یافته و مُعتکف شوند.
وی افزود: هزینه شرکت در مراسم برای هر نفر ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
رییس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: مراسم امسال در قالبهای متنوع از جمله اعتکاف عمومی، دانشآموزی، دانشجویی، خانوادگی، مادر و کودک، مادر و دختر، نخبگان و طلاب و اساتید دانشگاه برگزار میشود.
وی در پایان تصریح کرد: ثبتنام صرفاً از طریق لینک اعلامشده انجام میگیرد و شماره تماس رابطین مساجد نیز برای متقاضیان قابل مشاهده خواهد بود.
نظر شما