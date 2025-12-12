حجت‌الاسلام محمدجواد شریعتی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان سملقان که در مصلی این شهرستان برگزار شد، ولایت فقیه را ستون اصلی اسلام دانست و گفت: اسلام بر پنج ستون بنا شده است؛ نماز، روزه، حج، زکات و ولایت که بدون ولایت، عبادات دیگر پذیرفته نخواهد شد.

وی با اشاره به دشمنی‌های مستمر علیه ایران اسلامی افزود: دشمن تمام تلاش خود را برای آسیب رساندن به خیمه ولایت و ریشه‌های آن به کار گرفته است، اما تا زمانی که مردم ولایتمدار و شهیدپرور در کشور نفس می‌کشند، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

امام جمعه آشخانه بر وظیفه همگانی برای تقویت ولایت فقیه تأکید کرد و بیان کرد: هر کس در هر مقام و موقعیتی که هست، باید از تریبون‌ها و فضای مجازی برای تقویت ولایت فقیه بهره ببرد.

وی همچنین به بحران آب و مصرف‌گرایی اشاره و تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب و مدیریت درست منابع، تنها راه مقابله با بحران‌های آبی کشور است و همه ما وظیفه داریم در این زمینه تلاش کنیم.

شریعتی‌نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌زمان علم و معنویت گفت: دانشمندان هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی کشورمان نتیجه ترکیب علم و معنویت است و این ترکیب دشمن را به هراس انداخته است.

وی در پایان روز ۲۷ آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و تأکید کرد: ترکیب علم و معنویت، موتور پیشران کشور برای مقابله با تهدیدات دشمن و تقویت استقلال ملی است.