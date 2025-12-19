نخست وزیر مصر: مخالف حملات اسرائیل به لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر تاکید کرد که مصر به لبنان به عنوان پایه اساسی تحقق ثبات نگاه می کند.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نواف سلام نخست وزیر لبنان بر اهتمام دائمی قاهره به انجام هرگونه تلاش ممکن برای حمایت از لبنان در برابر هرگونه تنشی که امنیت و ثبات آن را تهدید کند، تاکید کرد.

مدبولی توضیح داد که مصر کاملاً با تعرضات پی در پی اسرائیل علیه لبنان و تداوم اشغال بخش هایی از جنوب لبنان مخالفت است.

نخست وزیر مصر بر لزوم عقب نشینی فوری و نامشروط اسرائیل از همه اراضی اشغال شده لبنان تاکید کرد.

وی به اهمیت پایبندی کامل و غیرگزینشی قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۷۰۱ در راستای تضمین احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرد.

نخست وزیر مصر مجدداً بر حمایت کامل مصر از ثبات لبنان و وحدت ملی آن و نهادهای قانونی‌اش به عنوان اساسی برای آینده‌ای امن و شکوفایی برای ملت لبنان تاکید کرد.

مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر امروز جمعه طی سفری رسمی وارد بیروت پایتخت لبنان شد. او در ابتدای سفرش با نواف سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرد. دو طرف شماری از پرونده ها به ویژه مسائل منطقه و راه‌های تقویت همکاری مشترک را بررسی کردند.

نشست هیئت‌های دو کشور به ریاست نخست وزیران مصر و لبنان نیز برای بررسی همکاری دوجانبه و تحولات منطقه برگزار خواهد شد.

قرار است مدبولی با جوزف عون رئیس جمهور لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور نیز دیدار کند.

دیدار با محمد شقیر رئیس هیئت‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی و صنعت لبنان برای بررسی همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور نیز از دیگر برنامه‌های سفر مدبولی به لبنان است.