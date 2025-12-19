  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

برتری ۴ گله پرسپولیس برابر عقاب در دیداری تدارکاتی

برتری ۴ گله پرسپولیس برابر عقاب در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی چهار بر صفر عقاب را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی ظهر امروز از ساعت ۱۴ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی به مصاف عقاب رفت و در نهایت این تیم را چهار بر صفر شکست داد.

برای پرسپولیس در این دیدار مرتضی پورعلی‌گنجی، محمد حسین صادقی، امیرحسین محمودی و علیرضا عنایت‌زاده گلزنی کردند.

از بین بازیکنان تیم بزرگسالان پرسپولیس امید عالیشاه، علیرضا عنایت‌زاده، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی‌رضا همایی‌فرد، محمد حسین صادقی، سهیل صحرایی، امیرحسین محمودی و یاسین سلمانی در ترکیب ابتدایی حضور داشتند و اوسمار وی را برای تکمیل تیمش در این دیدار چند بازیکن رده امید هم استفاده کرده بود.

طبق برنامه بازیکنانی که دیروز (پنج‌شنبه) در دیدار برابر تراکتور به میدان رفته بودند ریکاوری کردند.

    • ابول IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      زنده باد

