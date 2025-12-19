به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران در شرایطی روز (جمعه ۲۸ آذرماه) برگزار می‌شود که رقابت‌ها به‌تازگی وارد نیم‌فصل دوم شده و فاصله امتیازی تیم‌ها چه در صدر جدول و چه در قعر بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

مأموریت بی‌دردسر خاتون در کردستان

خاتون صدرنشین با ۳۰ امتیاز و رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی همچنان باثبات‌ترین تیم لیگ است. شاگردان مرضیه جعفری در هفته دهم با برد قاطع ۴ بر صفر مقابل آوا تهران نشان دادند که تعطیلی یک‌ماهه هیچ خللی در ساختار منسجم‌شان ایجاد نکرده است. تنوع گلزنان، مالکیت بالا و تجربه بالای بازیکنان خاتون این تیم را به مدعی بلامنازع قهرمانی تبدیل کرده است.

در مقابل یاسام کردستان که در قعر جدول دست‌وپا می‌زند یکی از سخت‌ترین بازی‌های فصل خود را پیش رو دارد. یاسام اگرچه در برخی دیدارها نشانه‌هایی از پیشرفت فنی داشته ولی ضعف در خط دفاع و ناتوانی در حفظ توپ تا پایان مسابقه بارها امتیاز را از این تیم گرفته است. بازی در خانه شاید تنها نقطه امید یاسام باشد اما واقعیت این است که هر نتیجه‌ای جز شکست سنگین برای میزبان شگفتی محسوب می‌شود. خاتون در صورت پیروزی یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک‌تر خواهد شد.

تقابل جاه‌طلبی و انسجام در کرمان

بدون تردید یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته یازدهم جدال گل‌گهر رده دومی با پالایش گاز ایلام رده چهارمی است. گل‌گهر در هفته گذشته با توقف بدون گل مقابل سپاهان دو امتیاز بسیار مهم را از دست داد و حالا برای باقی ماندن در کورس قهرمانی چاره‌ای جز بازگشت به مسیر برد ندارد.

اما پالایش گاز ایلام تیمی نیست که به‌راحتی امتیاز بدهد. ایلامی‌ها با ساختار دفاعی منظم و استفاده مؤثر از ضدحملات در هفته دهم ایساتیس را ۲ بر صفر شکست دادند و نشان دادند که می‌توانند معادلات بالای جدول را به هم بزنند. اگر گل‌گهر نتواند قفل دفاعی پالایش گاز را زود باز کند این مسابقه می‌تواند به یک نبرد فرسایشی تبدیل شود نبردی که شاید یک اشتباه کوچک سرنوشت آن را تعیین کند.

بازی احیای روحی سرخ‌ها در شیراز

پرسپولیس زنان بعد از شکست تلخ خانگی مقابل ایستا البرز حالا با فشار روانی زیادی وارد هفته یازدهم می‌شود. تیمی که با جذب زهرا قنبری و زهرا خواجوی به دنبال تغییر موازنه قدرت بود هنوز به هماهنگی لازم نرسیده و از نظر هجومی دچار فقر موقعیت‌سازی است.

ایساتیس کران فارس اگرچه در جدول پایین‌تر از پرسپولیس قرار دارد ولی بازی در شیراز و انگیزه جبران شکست هفته قبل این تیم را به حریفی خطرناک تبدیل می‌کند. پرسپولیس اگر نتواند از نظر ذهنی خود را بازسازی کند ممکن است یک بار دیگر امتیاز از دست بدهد؛ امری که فاصله این تیم با مدعیان را عملاً جبران‌ناپذیر خواهد کرد. این مسابقه آزمون بزرگی برای کادر فنی پرسپولیس است تا نشان دهد آیا برنامه‌ای برای خروج از بحران دارد یا خیر.

جنگ تجربه و انگیزه در البرز

ایستا البرز با برد ارزشمند مقابل پرسپولیس روحیه‌ای مضاعف گرفته و حالا در جایگاه سوم جدول به دنبال تثبیت موقعیت خود است. این تیم نشان داده که حتی پس از جدایی ستاره‌هایش نیز همچنان ساختار تیمی قابل اتکایی دارد. در سوی دیگر ملوان بندرانزلی تیمی است که همواره به جنگندگی و بازی فیزیکی شناخته می‌شود. این تیم هفته گذشته نیز موفق شد در دیداری دشوار برابر یاسام به پیروزی برسد. حال باید دید دو تیم که هر دو با روحیه‌ای بالا و پس از کسب پیروزی‌های ارزشمند پا به هفته یازدهم می‌گذارند چه نمایشی از خود ارائه خواهند داد.

فرصتی برای بازگشت سپاهان

سپاهان پس از تساوی ارزشمند مقابل گل‌گهر حالا فرصت دارد تا با کسب سه امتیاز برابر آوا تهران خود را به نیمه بالایی جدول نزدیک‌تر کند. زردپوشان اصفهانی اگرچه از کورس قهرمانی فاصله گرفته‌اند ولی هنوز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج تیم‌های مدعی ایفا کنند.

آوا تهران هم که هفته گذشته مقابل خاتون شکست سنگینی را تجربه کرد بیش از هر چیز نیازمند ترمیم روحی است. این تیم اگر نتواند تمرکز دفاعی خود را بهبود ببخشد مقابل سپاهان نیز کار دشواری خواهد داشت.

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*گل گهرسیرجان - پالایش گاز ایلام

*آوا تهران - سپاهان اصفهان

*سنگین ماشین ایستا البرز-ملوان بندرانزلی

*فرا ایساتیس کران فارس- پرسپولیس تهران

*نماینده کردستان - خاتون بم