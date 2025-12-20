نارضایتی اوسمار تبدیل به هشدار شد؛ پرسپولیس باید تغییر کند!

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با وجود کسب ۴ پیروزی و یک تساوی در لیگ برتر فصل جاری نتوانست مقابل تراکتور در شانزدهم جام حذفی پیروز شود تا سرخ‌ها وداع زودهنگامی با این مسابقات داشته باشند.

سرمربی برزیلی پرسپولیس که پیش از آمدن به این تیم تصور نمی‌کرد ۱۳ امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن در لیگ برتر را کسب کند با وجود تحقق این امر همچنان از عملکرد فنی تیمش ناراضی است و خواهان تغییرات اساسی شده است.

اوسمار که با لیست بلندبالای جذب بازیکن از سوی کمیته فنی باشگاه روبرو شده است در صورت نیاز به هر یک از آنها شخصا به باشگاه اعلام خواهد کرد تا وارد مذاکره شوند در غیر اینصورت خودش بازیکن مد نظرش را به پیمان حدادی مدیرعامل سرخپوشان اعلام خواهد کرد.

سرمربی پرسپولیس تصمیم قطعی به جذب مدافع، هافبک و مهاجم گرفته است تا نشان دهد علاوه بر جذب بازیکن ناچار به کنار گذاشتتن ۲ تا ۳ نفر در نقل و انتقالات زمستانی است تا لیست این تیم جای خالی لازم برای نفرات جدید را داشته باشد.

سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد پس از بازی با مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر جلسه‌ای را با مدیران باشگاه نظیر حدادی، محسن خلیلی و دو تن از اعضای هیئت مدیره تشکیل داده و لیست خرید خود را به آنها ارائه دهد.

اوسمار به کادرفنی و بازیکنان تیم نیز هشدار داده است باید تمام تمرکز خود را روی بازی با مس رفسنجان بگذارند تا دور رفت لیگ برتر را با احتمالا بالای صدرنشینی به پایان برسانند.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان از ساعت ۱۶:۱۵ روز جمعه ۵ دی ماه از هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.