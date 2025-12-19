راهپیمایی مردم یمن در حمایت از غزه و محکومیت هتک حرمت قرآن کریم+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده، هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند.

مردم یمن در صنعا و دیگر شهرهای این کشور با حضور گسترده در خیابان‌ها، هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعارها و حمل پلاکاردهایی، حمایت خود را از مردم غزه و مقاومت فلسطین اعلام کردند.

در بیانیه شرکت کنندگان در این راهپیمایی آمده است: هتاکی های متوالی و برنامه ریزی شده علیه قرآن کریم بخشی از جنگ تمام عیار صهیونیستی است. انگلیس، آمریکا و دشمن صهیونیستی را مسئول اهانت های متوالی می دانیم که نمایانگر کینه و عداوت آنها به اسلام و مسلمین است. از امت اسلامی می خواهیم که تحرکی به عمل آورند و خشم شدید و مخالفت قاطع خود را با این جنایت شنیع ابراز بدارند.

راهپیمایی کنندگان یمنی همچنین از امت اسلامی خواستند که کالاهای آمریکایی و اسرائیلی را تحریم کنند تا شریک جنایات آنها نباشند.

در این بیانیه بر موضع ایمانی مردم یمن در حمایت از ملت فسطین و آمادگی کامل برای دور بعدی نبرد با دشمنان مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این بیانیه قرارداد گازی بزرگ دشمن اسرائیلی با مصر محکوم و به مثابه پاداشی به جنایات این رژیم در غزه قلمداد شد.

در این بیانیه آمده است: ما خواهان لغو قرارداد گازی مصر با رژیم صهیونیستی هستیم.