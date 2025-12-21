به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یمن به عنوان دومین جبهه محور مقاومت که بعد از حزب الله برای حمایت از غزه به نبرد طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ پیوست، با عملیاتهای خود به ویژه معادلات دریایی که مقابل دشمن رقم زد، توانست یک تغییر ژئو استراتژیک ایجاد کند و به این ترتیب، موازنه قدرت را در منطقه متحول کرده و خودش را به عنوان یک بازیگر بینالمللی که قادر به تأثیرگذاری بر مسیرهای تجارت جهانی است، معرفی کند.
در این زمینه سرتیپ مجیب شمسان، کارشناس امور نظامی و راهبردی یمنی نزدیک به صنعا، در گفتگو با العهد اعلام کرد: تحولات ایجاد شده توسط یمن، حضور آمریکا را در دریای سرخ کاهش داده و توانایی یمن در سیطره بر منابع انرژی و ترانزیت دریایی را ثابت میکند.
این کارشناس یمنی اظهار داشت: بعد از شکست ۵ ناو هواپیمابر آمریکا در شکستن محاصره تحمیل شده توسط یمن به رژیم صهیونیستی یا محافظت از این رژیم در برابر عملیاتهای یمن، ایالات متحده قدرت بازدارندگی خود را مقابل یمن از دست داده و از فاز تهاجمی وارد فاز دفاعی شد.
وی تاکید کرد: یمن توانسته است در یک بازه زمانی محدود، قابلیتهای نظامی خود را توسعه دهد و موشکهای بالستیک و کروز خود را به سطوح پیشرفتهای برساند که صحنه عملیاتی گستردهای را تا اقیانوس هند و دریاهای سه گانه ایجاد کرده است.
سرتیپ مجیب شمسان گفت: همچنین پهپادهای یمنی موفق شدند از جدیدترین سیستمهای دفاعی و فناوری آمریکایی و صهیونیستی عبور کنند و به اهداف حیاتی در اعماق فلسطین اشغالی برسند و آنها را مورد اصابت قرار دهند.
این کارشناس امور راهبردی در ادامه به غافلگیریهایی که یمن در آینده برای دوستان و دشمنان خواهد داشت، اشاره و تاکید کرد که نبرد با دشمن تمام نشده است و نیروهای مسلح یمن هنوز غافلگیریهای زیادی آماده کردهاند.
وی تصریح کرد: همچنین کار بر روی توسعه قابلیتهای نظامی بر اساس ارزیابیهای میدانی ادامه دارد تا یمن بتواند با چالشهای این مرحله و الزامات حمایت از آرمان فلسطین روبرو شود.
این اظهارات کارشناس مذکور یمنی بعد از آن مطرح میشود که طی هفتههای گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی، توطئههای خود را در جبهه داخلی یمن با استفاده از مزدوران عربستان و امارات افزایش دادهاند و به شکل آشکار و پنهان، تهدید به شعله ور کردن دوباره آتش جنگ در یمن میکنند.
مقامات صنعا بارها با هشدار به مزدوران در مورد هرگونه آسیب به امنیت و ثبات یمن، تاکید کردهاند که یمنیها برای مقابله با هرگونه تحریک و توطئه دشمن آمادگی کامل دارند و دشمن در مرحله بعدی بیشتر غافلگیر خواهد شد.
