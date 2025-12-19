  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

زلرله ۴.۲ ریشتری عمادده فارس را لرزاند

لارستان - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی شهر عمادده از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۷:۰۸ عصر جمعه ۲۸ آذرماه حوالی شهر عمادده از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

