زلرله ۴.۲ ریشتری عمادده فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۷:۰۸ عصر جمعه ۲۸ آذرماه حوالی شهر عمادده از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.