به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریانووستی گفت که این نهاد برای راستیآزمایی ناامن بودن برخی سایتهای هستهای ایران و عدم امکان دسترسی به آنها، خواهان بازدید از این سایت هاست.
وی افزود: سایتهای هستهای ایران به سه تأسیسات مورد حمله قرار گرفته توسط آمریکا محدود نمیشود. این سه سایت از نظر بازفرآوری، تبدیل و غنیسازی اورانیوم بسیار مهم هستند، اما برنامه هستهای ایران به آنها محدود نمیشود.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: ایران دارای یک برنامه هستهای بسیار پیشرفته با بخشهای تحقیق و توسعه قوی و شمار زیادی تأسیسات دیگر در سراسر کشور است. همچنین یک نیروگاه هستهای دارد و برنامههایی برای ساخت نیروگاههای جدید با کمک روسیه را در دستور کار قرار داده است. فعالیتهای هستهای ایران در همه حوزهها ادامه دارد.
گروسی افزود: مطابق پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و توافق جامع پادمانها، ایران موظف است دسترسی به این تأسیسات را فراهم کند. این دقیقاً بخشی از گفتوگوی ما با تهران است. زیرا آنها میگویند این مکانها ناامن هستند و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. اما در چنین حالتی، باید به بازرسان اجازه داده شود تا تأیید کنند که واقعاً امکان دسترسی وجود ندارد. دقیقاً چنین گفتوگویی در حال حاضر در جریان است و امیدوارم بتوانیم به پیشرفت مشخصی در اینباره دست یابیم.
این در حالی است که پیشتر، پنتاگون اعلام کرده بود که عملیات نظامی آمریکا به نابودی کامل تأسیسات هستهای ایران منجر شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز گفته بود که ایران پس از حملات اخیر آمریکا برای راهاندازی دوباره برنامه هستهای خود به سالها زمان نیاز خواهد داشت.
ایران اعلام کرده که براساس پروتکلها و قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران تعهدی برای صدور مجوز دسترسی این نهاد به تأسیسات ویران شده خود را ندارد.
تهران اعلام کرده که به خاطر ناامن بودن شرایط تأسیسات ویران شده در نتیجه حمله آمریکا، فعلاً این سایتها از دسترس خارج شدهاند.
