به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوابه الاهرام مصر، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سهشنبه نشستی برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره روند اجرای قطعنامه مرتبط با توافق هستهای ایران (برجام) برگزار میکند.
بر اساس این گزارش، برگزاری این نشست به درخواست کشورهای دانمارک، فرانسه، یونان، کره جنوبی، اسلوونی، انگلیس و آمریکا انجام میشود.
برگزاری مجموعه نشستهای شورای امنیت درباره پروندههای مهم بینالمللی
شورای امنیت سازمان ملل متحد از دوشنبه شب به وقت تهران (۲۲ تا ۲۶ دسامبر) مجموعهای از نشستها و جلسات توجیهی را برای بررسی شماری از موضوعات مهم بینالمللی برگزار میکند.
در دستور کار این نشستها تحولات میانمار، بحران سودان، توافق هستهای ایران و همچنین آخرین تحولات امنیتی در سطح منطقهای و بینالمللی قرار دارد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون نیز با موضوع شهر الفاشر در سودان در حال برگزاری است.
نماینده روسیه
نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: هرگونه تلاش برای ایجاد ساختارهای قدرت موازی در سودان غیرقابل قبول است. راهحل بحران سودان باید از طریق گفتوگوی فراگیر میان گروههای سودانی و بدون دیکته از خارج انجام شود.
نماینده آمریکا
نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت: جنایاتی را که نیروهای مسلح سودان و واکنش سریع مرتکب میشوند، محکوم میکنیم و از همه طرفهای سودانی میخواهیم از حمله به غیرنظامیان خودداری کنند.
