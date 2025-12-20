به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، مسئولان غربی و عربی اعلام کردند که مذاکراتی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات برای غارت گاز نوار غزه به بهانه مشارکت مالی در بازسازی این باریکه صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، مذاکرات مذکور در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینی‌ها همچنان تحت حملات رژیم صهیونیستی و در بدترین شرایط معیشتی به سر برده و نمی‌توانند از این منابع طبیعی خود استفاده کنند.

منابع آگاه اعلام کردند که در این مذاکرات نام شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) برای بهره بردن از میادین گازی نزدیک نوار غزه مطرح و ادعا شده که بعد از درآمدهای مالی این پروژه برای بازسازی نوار غزه استفاده خواهد شد!

آنها بیان کردند که این پروژه نیز مانند دیگر پروژه‌ها هنوز در مرحله مقدماتی بوده و رسمیت پیدا نکرده است.

میدان گازی دریایی غزه در سال ۲۰۰۰ کشف شد و یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی فلسطینی‌ها به شمار می‌رود که به دلیل محاصره این باریکه هنوز به صورت کامل به مرحله بهره برداری نرسیده است.