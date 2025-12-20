به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه معاریو گزارش داد که مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و سوریه به صورت غیر مستقیم و غیر علنی صورت گرفته و پیشتر نیز نشست‌های رسمی در پاریس برگزار شده اما نتایج این مذاکرات همچنان قابل توجه نیست.

در این گزارش به نقل از منابع آمریکایی آمده است که مذاکرات مذکور همچنان در جریان بوده اما عملاً به بن بست رسیده و پیشرفت محسوسی نداشته است.

معاریو ادامه داد که اختلافات مهمی در خصوص حضور نیروهای ترکیه در سوریه و عقب نشینی نظامیان صهیونیستی از مناطق اشغال شده در این کشور وجود دارد. همچنین میان دمشق و واشنگتن در خصوص اداره سوریه از طریق دولت مرکزی یا روش فدرالی اختلاف وجود دارد.

رژیم صهیونیستی نیز از طریق حمایت از دروزی های ساکن جنوب سوریه به دنبال محکم کردن جای پای خود در این منطقه نزدیک مرزهای اراضی اشغالی است.

یک مسئول آمریکایی نیز گفته که واشنگتن به دنبال پیاده کردن تجربه عراق در سوریه است.