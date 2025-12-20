  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۲

منابع آمریکایی: مذاکرات میان دمشق و تل‌آویو به بن‌بست رسیده است

منابع آمریکایی: مذاکرات میان دمشق و تل‌آویو به بن‌بست رسیده است

منابع آمریکایی اذعان کردند که مذاکرات میان سوریه و رژیم صهیونیستی به بن بست رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه معاریو گزارش داد که مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و سوریه به صورت غیر مستقیم و غیر علنی صورت گرفته و پیشتر نیز نشست‌های رسمی در پاریس برگزار شده اما نتایج این مذاکرات همچنان قابل توجه نیست.

در این گزارش به نقل از منابع آمریکایی آمده است که مذاکرات مذکور همچنان در جریان بوده اما عملاً به بن بست رسیده و پیشرفت محسوسی نداشته است.

معاریو ادامه داد که اختلافات مهمی در خصوص حضور نیروهای ترکیه در سوریه و عقب نشینی نظامیان صهیونیستی از مناطق اشغال شده در این کشور وجود دارد. همچنین میان دمشق و واشنگتن در خصوص اداره سوریه از طریق دولت مرکزی یا روش فدرالی اختلاف وجود دارد.

رژیم صهیونیستی نیز از طریق حمایت از دروزی های ساکن جنوب سوریه به دنبال محکم کردن جای پای خود در این منطقه نزدیک مرزهای اراضی اشغالی است.

یک مسئول آمریکایی نیز گفته که واشنگتن به دنبال پیاده کردن تجربه عراق در سوریه است.

کد خبر 6695353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها