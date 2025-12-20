  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹

پیام تهدیدآمیز حنظله علیه مقامات صهیونیست؛ اهداف جدید مشخص شدند

پیام تهدیدآمیز حنظله علیه مقامات صهیونیست؛ اهداف جدید مشخص شدند

گروه هکری حنظله با انتشار یک پیام فهرست اهداف جدید خود را در خصوص حملات سایبری علیه چهره‌های معروف صهیونیست ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت صهیونیستی والا گزارش داد که گروه هکری معروف حنظله یک پیام با عنوان «روز حسابرسی در انتظار کودک کشان است» منتشر کرد.

در این پیام خطاب به ساکنان اراضی اشغالی آمده است، باید این موضوع درک شود که تنها راه برای تحقق صلح دائم و عادلانه اجرای انتخابات آزاد با مشارکت تمام ساکنان سرزمین مقدس از مسلمانان گرفته تا یهودیان و مسیحیان بدون حضور گروه‌های تندرو و کودک کش است. با نزدیک شدن روز حانوکا می‌خواهیم بدانیم شما به دریافت اطلاعات کدام یک از مقامات صهیونیست علاقه مند هستید.

حنظله همچنین به اسامی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی، بنی گانتز وزیر سابق، تالی گوتلپ نماینده کنست و یوآو گالانت وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

این پیام تنها چند ساعت بعد از آنکه نفتالی بنت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی سکوت خود را در خصوص هک تلفن همراهش توسط گروه حنظله شکست منتشر شد.

