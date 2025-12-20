تردد روان در محورهای شمالی البرز؛ ترافیک سنگین در آزادراه کرج–تهران

داریوش باقرجوان صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: در حال حاضر (ساعت ۰۹:۱۰) کلیه محورهای شمالی و راههای ارتباطی استان فاقد هرگونه پدیده جوی خاص بوده و شرایط جوی پایدار است.
وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال همچنین محورهای هراز و فیروزکوه در مسیر رفتوبرگشت بهصورت عادی و روان جریان دارد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به وضعیت آزادراه قزوین–کرج–تهران تصریح کرد: در این محور، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک شاهد ترافیک سنگین هستیم.
باقرجوان ادامه داد: تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین بهصورت عادی و روان گزارششده و سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای بار ترافیکی عادی و بدون مشکل هستند.
وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.
