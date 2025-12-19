کامران حقی آبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، دمای استان حدود هفت درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت که این امر منجر به شرایط یخبندان میشود.
وی افزود: از امروز شاهد بارش پراکنده برف در ارتفاعات استان، بهویژه مناطق کوهستانی طالقان و بخش آسارا خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با توجه به کاهش دما و احتمال یخبندان، به رانندگان توصیه کرد از انجام سفرهای غیرضروری به جادههای کوهستانی استان البرز خودداری کنند.
حقی آبی با تأکید بر پرهیز از هرگونه فعالیت کوهنوردی در این شرایط جوی، گفت: این شرایط جوی ناپایدار تا روز دوشنبه هفته آینده در منطقه پایدار خواهد بود.
وی همچنین در خاتمه بر لزوم صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی تأکید کرد و گفت: کنترل دقیق دمای گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ، طیور و دامداریها، عایقبندی مناسب برای لولههای آب برای جلوگیری از یخزدگی، استفاده از ضد یخ برای رادیاتور خودروها و ماشینآلات کشاورزی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و نهرها جهت مدیریت آبهای سطحی احتمالی توصیه میشود.
نظر شما