تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران-شمال به سمت مازندران ممنوع شد

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد موتورسیکلت‌ها تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.

وی در ادامه افزود: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی صرفاً برای انجام مأموریت‌های ضروری و در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به پیش‌بینی محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس، گفت: روز شنبه ۲۹ آذرماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیس‌راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

باقرجوان همچنین از اعمال محدودیت قطعی تردد در این محور طی روز جمعه ۲۸ آذرماه خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس، از ساعت ۱۲ ظهر، اعمال محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۳، مسیر ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌صورت کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) در خواهد آمد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: این طرح ساعت ۲۴ پایان‌یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد؛ ضمن آنکه در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا می‌شود.

باقرجوان خاطرنشان کرد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین‌شده، اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.