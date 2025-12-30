داریوش باقرجوان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان البرز به صورت شبانه‌روزی پیگیری، اطلاع‌رسانی و مدیریت بر شبکه ترافیکی استان را بر عهده دارد و هم‌میهنان عزیز می‌توانند از آخرین وضعیت راه‌ها و انسدادها بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر این نکته که تمام محورهای مواصلاتی البرز باز است، افزود: در مسیرهای روستایی که شاهد بارش برف در محورهای کوهستانی کرج به کندوان بودیم، با تلاش همکاران راهداری در جاده‌ها، تردد مشکلی ندارد و مردم می‌توانند با اطمینان تردد داشته باشند.

باقرجوان با اشاره به شرایط جوی، از مردم درخواست کرد: اگر سفر ضروری ندارند، سفرشان را به ایام دیگری موکول نمایند.

مدیرکل راهداری استان همچنین توصیه مهمی برای رانندگان داشت: اگر سفری در تردد به محورهای کوهستانی دارند، حتماً قبل از سفر از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

وی با تاکید بر همراه داشتن زنجیر چرخ و وسایل زمستانه در وسیله نقلیه در ایام زمستانی، خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت رانندگی ایمن از بروز مشکل جلوگیری کنند.