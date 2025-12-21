به گزارش خبرنگار مهر، عرصه برگزاری کنسرت‌ها همچنان جزو مهم‌ترین و پررونق‌ترین عرصه‌ها در حوزه موسیقی محسوب می‌شود. روندی که فعلاً رونق و گیشه پرفروش آن روی مسیر و مدار کنسرت‌های پاپ در حرکت است و دیگر گروه‌های فعال عرصه موسیقی در ژانرهای جدی‌تری که در آنها حوزه سرگرمی اولویت ندارد، در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند.

اجاره بهای بسیار سنگین سالن‌های برگزاری کنسرت که منجر به افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها و طبیعتاً کاهش تعداد گروه‌ها و فعالان این عرصه به دلیل فقدان پرداخت هزینه‌های جاری اجراهای زنده می‌شود، به خودی خود فضایی را فراهم ساخته که ژانرهای جدی تر حوزه موسیقی به ویژه آنهایی که توانایی هنری بالایی دارند اما در آنها از اسم‌ها و رسم‌ها خبری نیست، عملاً عطای برگزاری کنسرت را به لقایش ببخشند و عمده فعالیت خود را معطوف به تدریس در آموزشگاه‌ها، پژوهش و برگزاری کنسرت‌های پژوهشی کنند که مخاطب عام در آن جایی ندارد و فقط محلی برای عرض اندام و تلاش برای فراموش نشدن شده‌اند.

اما در آن سوی میدان کِیف پاپ خوان‌هایی که هم مخاطب دارند و هم در حوزه سرمایه از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند کوکِ کوک است، بسیاری از فعالان این عرصه اکنون کاری به این کارها ندارند و فارغ از غم و غصه‌ها و رنج‌هایی که در ژانرهای دیگر موسیقی وجود دارد با جدیت و برنامه ریزی مستمر به فکر برگزاری کنسرت‌های متعددی هستند که خوب می‌دانیم وضعیت قیمت گذاری بلیت از کف تا سقف گرفته با چه چالش‌های عجیب و غریبی همراه است. اما این مسیر مخاطبان متمول خود را دارد و همچنان همچون دیگر اقصی نقاط دنیا مشغول جذب مخاطبانی است که فعلاً «سرگرمی» را به «اندیشه» ترجیح می‌دهند. مسیری که حتی در بسیاری از حوزه‌های کارشناسی نمی‌توان آن را نفی کرد و می‌بایست در بدنه جامعه به شکل منطقی خود وجود داشته و در بهبود شرایط روحی جامعه نقش ایفا کند.

آنچه دارای اهمیت است تلاش برای توزیع متوازن است که گرچه در کشورمان بنا به هزار و یک دلیل امکان اجرای صددرصدی آن فراهم نیست اما هرچه هست می‌بایست در مسیر مطلوب‌تری قرارگیرد که بتواند هم در دیده شدن و حمایت گروه‌های فعال حوزه موسیقی غیر از موسیقی سرگرم کننده نقش ایفا کند و هم آغازگر جریانی باشد که در آن اقشار ضعیف جامعه نیز از چنین کنسرت‌های نشاط بخشی بهره مند شوند. فرآیندی که در این چند ماه فعلاً امیدی به بهبودش نیست و باید منتظر ماند تا در فصل‌های آینده کنسرت‌ها روند متوازن‌تری در این حوزه برقرار شود.

به هر ترتیب آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به برنامه کنسرت‌ها تا روز پانزدهم دی سال ۱۴۰۴ است که اسامی هنرمندان و گروه‌ها براساس درج در سامانه‌های رسمی فروش بلیت کنسرت‌ها پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

* دوشنبه ۱ دی

- کنسرت محسن یگانه، نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت مهراد جم، سالن لوکس اکومال کرج

- کنسرت علیرضا طلیسچی، سالن بولینگ مریم جزیره کیش

- کنسرت عرفان طهماسبی، تالار ملاصدرا شیراز

- کنسرت امیر عظیمی، تالار مرکزی رشت

*چهارشنبه ۳ دی

- کنسرت گروه «نوان»، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت مجید رضوی، تالار هال مریم جزیره کیش

* پنجشنبه ۴ دی

- کنسرت گروه «تحریر خیال» به خوانندگی فاضل جمشیدی، آمفی تئاتر محک

- کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر، تالار اسپیناس پالاس تهران

- رسیتال پیانو رامین رضایی، تالار رودکی تهران

- کنسرت ارکستر «چکاوک» به رهبری ارکستر رضا شایسته، تالار وحدت تهران

- کنسرت علی عبدالمالکی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت پرواز همای، تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت عرشیاس، تالار وحدت ارومیه

- کنسرت گروه زهی کاسپین گیلان، تالار مرکزی رشت

- کنسرت علیرضا طلیسچی، سالن اکومال هشتگرد

- کنسرت مهراد جم، سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت بابک جهانبخش، سالن شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت گروه «هفت»، تالار پتروشیمی بجنورد

- کنسرت حامیم، سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت آصف آریا، سینما فرهنگ میانه

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، تالارلیان بوشهر

- کنسرت رضا صادقی، سالن همایش‌های خاوران تبریز

* جمعه ۵ دی

- کنسرت موسیقی آذربایجانی ارکستر آلنام، تالار وحدت تهران

- کنسرت «خاطره ها» به خوانندگی سعید خوانساری، فرهنگسرای بهمن تهران

- شب بداهه نوازی پیانو، موزه موسیقی تهران

- کنسرت موسیقی ایرانی «راه حیرانی»، تالار رودکی تهران

- کنسرت رضا صادقی، سالن همایش‌های خاوران تبریز

- کنسرت افشین آذری، سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت امید حاجیلی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت گروه «هم نوازان طلوع»، تالار شهید آوینی خرم آباد

- کنسرت سامان جلیلی، تالار مرکزی رشت

- کنسرت حامیم، سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت آصف آریا، سالن هلال احمر سمنان

- کنسرت گروه «اورانوس»، تالار بلک باکس ایران مال

- کنسرت اشوان، سالن سیتی سنتر اصفهان

* شنبه ۶ دی

- کنسرت مجید خراط ها، سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت اشوان، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت محسن ابراهیم زاده، تالار احسان شیراز

- کنسرت مسعود صادقلو، تالار هال مریم جزیره کیش

- کنسرت سهیل نفیسی، تالار وحدت تهران

* یکشنبه ۷ دی

- کنسرت علیرضا طلیسچی، تالار ۹ دی ابهر

- کنسرت گروه «هفت»، سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «ماکان»، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت رضا صادقی، سالن همایش‌های دنیای آرزو ساری

- کنسرت مسعود صادقلو، سالن سیتی سنتر اصفهان

* دوشنبه ۸ دی

- کنسرت آرون افشار، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

* سه شنبه ۹ دی

- کنسرت گرشا رضایی، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت پرواز همای، تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان، سالن پانوراما جزیره کیش

- کنسرت علیرضا طلیسچی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت پدرام رنجبر، سالن همایش‌های خاوران تبریز

* چهارشنبه ۱۰ دی

- کنسرت عرشیاس، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه «کوگانا»، سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی کنگان

- کنسرت محسن قمی، سالن پانوراما جزیره کیش

- کنسرت رضا صادقی، تالار هال مریم جزیره کیش

* پنجشنبه ۱۱ دی

- کنسرت مجید رضوی، تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت افشین آذری، سالن همایش‌های خاوران تبریز

* جمعه ۱۲ دی

- کنسرت هورش به خوانندگی مهدی دارابی، سالن فرهنگسرا بروجن

- کنسرت فرج علیپور، فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت رضا بهرام، مرکز همایش‌های خاوران تبریز

- رسیتال پیانو حامد جلایی، خانه هنرمندان ایران

* شنبه ۱۳ دی

- کنسرت رضا بهرام، مرکز همایش‌های خاوران تبریز

* دوشنبه ۱۵ دی

- کنسرت ناصر زینلی، تالار اسپیناس پالاس تهران