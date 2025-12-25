به گزارش خبرنگار مهر، تور کنسرت‌های تهران و شهرهای ایران فرج علیپور نوازنده و خواننده پیشکسوت موسیقی لرستان از چند روز دیگر در تهران آغاز و پس از آن در ۲ شهر دیگر کشورمان پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، علیپور ابتدا روز هفدهم دی در تالار شهید آوینی خرم آباد کنسرتی را برای مخاطبان اهل استان لرستان برگزار می‌کند.

این هنرمند سپس در روز بیستم دی میزبان مخاطبانش در سالن اکومال کرج خواهد بود تا تور کنسرت‌های شهرهای کشور را ادامه دهد.

علیپور همچنین روز بیست و پنجم دی در فرهنگسرای بهمن تهران که به تازگی فعالیت‌های بیشتری را در زمینه برگزاری کنسرت‌های پایتخت آغاز کرده، میزبان مخاطبانش خواهد بود.

فرج علیپور که در ماه‌های اخیر به دلیل استقبال مخاطبان عمده برنامه‌های خود را از تالار وحدت تهران به سالن‌های پرظرفیت تر انتقال داده است، مانند سنوات گذشته تصمیم دارد قطعات منتخب خود طی سال‌های گذشته را برای علاقه‌مندان ارائه کند. این قطعات عمدتاً مبتنی بر اجرای شادیانه‌هایی است که در کنسرت‌های گذشته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.

علیپور از جمله هنرمندان شاخص موسیقی کشورمان است که طی سال‌های اخیر برنامه‌های متنوعی را در حوزه موسیقی اقوام ایران به ویژه منطقه لرستان اجرا کرده است. «تک سوار» به خوانندگی محمد میرزاوندی، «دالکه» به خوانندگی رضا سقایی، «حرف دل» با صدای غلامرضا سبزعلی، «گل باغ» به خوانندگی فصل‌الله صفاری و آثاری چون «داغ شقایق»، «تال»، «شادیانه»، «در سوگ آفتاب»، «شکوفه‌های موسیقی لرستان»، «چوپی»، «عزیز دل»، «میراث عشق»، «شانه شکی»، «سوز سیل»، «قالیباف» از جمله فعالیت‌های این هنرمند در عرصه موسیقی است.