توکلی: کمبود امکانات برای هنرمندان تئاتر در رزن محدودیت ایجاد کرده است

مهدی توکلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغههای محتوایی اثر اذرخش اظهار کرد: ترسهای انسان، فارغ از نوع و منشأ آنها، باید به نقطه پایانی برسند و گاهی نور و آگاهی میتواند بزرگترین ترس انسان باشد؛ از اینرو مواجهه با ترسها نیازمند رجوع به درون است.
وی با بیان اینکه نمایش «آذرخش» متأثر از شرایط اجتماعی امروز شکل گرفته است، افزود: اضطرابها و ترسها منشأ بسیاری از مشکلات روحی و روانی هستند و انسانها اغلب حس گناه را با خود یدک میکشند. در این نمایش تلاش شده به موضوع تربیت فرزندان بر اساس سلیقه والدین پرداخته شود و بر ضرورت توجه به علایق، ترسها و طبیعت کودکان تأکید شود.
نویسنده و کارگردان «آذرخش» با اشاره به انتخابهای کارگردانی این اثر تصریح کرد: متن، شاکله اصلی داستان را شکل میدهد و بر همین اساس، اولویت نخست در فرآیند کارگردانی این نمایش بوده است.
توکلی درباره زبان اجرایی نمایش نیز گفت: «آذرخش» با زبانی کمدی درام آغاز میشود و در ادامه به تراژدیای عمیق میرسد که مخاطب را در تعلیق نگه میدارد و در نهایت به گرهگشایی داستان منتهی میشود.
وی در خصوص انتخاب بازیگران بیان کرد: توانایی اجرایی، درک عمیق متن و ایفای نقش بهصورت رئال از مهمترین شاخصهای انتخاب بازیگران این نمایش بوده است.
توکلی یکی از چالشهای اصلی این اثر را تابوشکنی برخی شخصیتها عنوان کرد و افزود: نقش «مینویی» که با حساسیت و پیچیدگیهای خاصی همراه بود، با بازی نیما سلطانی بهگونهای اجرا شد که ضمن حفظ تعلیق و بار دراماتیک اثر، با استقبال مخاطبان نیز همراه شد.
این کارگردان در پایان با انتقاد از وضعیت تئاتر در شهرستانها گفت: کمبود امکانات و ساختار بسته فضای فرهنگی، موجب محدود شدن هنرمندان شده و کار را برای آنها سخت و دشوار کرده است.
نمایش «آذرخش» به نویسندگی و کارگردانی مهدی توکلی، و با بازی مهدی توکلی، نیما سلطانی، حلما اسدی کمال، سحر طاهری، کوروش برجی، محمد جوهری و زهرا برجی در سالن اندیشه رزن روی صحنه رفت.
نظر شما