۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

اجرای جشنواره یلدا در مناطق ۲۲ گانه تهران

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از اجرای جشنواره یلدا تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در مناطق ۲۲ گانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ستاد گردشگری شهرداری تهران، امیر قاسمی اعلام کرد: از اهم فعالیت‌های ستاد گردشگری شهرداری تهران در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری شهری، احیای سنن و آداب رسوم مناسبت‌های مختلف است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر در راستای احیای و گرامیداشت فرهنگ شب یلدا، جشنواره پاییزی یلدا در مناطق ۲۲ گانه با فضاسازی گذر برگ‌های پاییزی و نمایشگاهی از سوغات و اقوام اجرا شد. اما امسال طی برنامه ریزی های انجام شده این جشنواره به صورت متفاوتی برگزار شد.

قاسمی اظهار داشت: در منطقه ۱۲ این جشنواره با همکاری وزارت امور خارجه و دانشگاه هنر در قالب یک نمایشگاه مفهومی در میدان مشق در حال برگزاری است، در منطقه یک با همکاری مدیریت کاخ نیاوران و خراسانیان مقیم مرکز این جشنواره پاییزی با اجرای گروه اقوام، نقالی خوانی و شاهنامه خوانی اجرا شد و در منطقه ۳ جشنواره یلدایی در پارک ملت با برپایی سیاه چادرهای اقوام و اجرای گروه‌های مختلف هنری در حال اجراست.

رئیس ستاد گردشگری افزود: در کلیه مناطق ۲۲ گانه این جشنواره تا شب یلدا با مشارکت کانون‌های گردشگری و گروه‌های مردم نهاد اجرا خواهد شد.

فاطمه کریمی

