اجرای جشنواره یلدا در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ستاد گردشگری شهرداری تهران، امیر قاسمی اعلام کرد: از اهم فعالیتهای ستاد گردشگری شهرداری تهران در کنار معرفی جاذبههای گردشگری شهری، احیای سنن و آداب رسوم مناسبتهای مختلف است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر در راستای احیای و گرامیداشت فرهنگ شب یلدا، جشنواره پاییزی یلدا در مناطق ۲۲ گانه با فضاسازی گذر برگهای پاییزی و نمایشگاهی از سوغات و اقوام اجرا شد. اما امسال طی برنامه ریزی های انجام شده این جشنواره به صورت متفاوتی برگزار شد.
قاسمی اظهار داشت: در منطقه ۱۲ این جشنواره با همکاری وزارت امور خارجه و دانشگاه هنر در قالب یک نمایشگاه مفهومی در میدان مشق در حال برگزاری است، در منطقه یک با همکاری مدیریت کاخ نیاوران و خراسانیان مقیم مرکز این جشنواره پاییزی با اجرای گروه اقوام، نقالی خوانی و شاهنامه خوانی اجرا شد و در منطقه ۳ جشنواره یلدایی در پارک ملت با برپایی سیاه چادرهای اقوام و اجرای گروههای مختلف هنری در حال اجراست.
رئیس ستاد گردشگری افزود: در کلیه مناطق ۲۲ گانه این جشنواره تا شب یلدا با مشارکت کانونهای گردشگری و گروههای مردم نهاد اجرا خواهد شد.
