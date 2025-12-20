به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در پروژه چند میلیون پوندی تومو گراو (TomoGrav) کارشناسان با استفاده از فناوری نوین گفته شده فیلمهایی میسازند که جریانهای پلاسما در اطراف سیاهچالهها را نمایش میدهد و نشان میدهد چگونه زمان و فضا با گرانش بسیار زیاد خم میشوند.
یک فلوشیپ چهار میلیون پوندی هزینه پروژه را در دانشگاه هریوت وات در ادینبرا تأمین میکند. کارشناسان امیدوارند تکنیکهای هوش مصنوعی در این پروژه توسعه یابد که اسکنهای ام آر آی برای بیماران قبل و کبد را تسریع کند و همچنین سیستمهای رصد آب و هوا را بهبود بخشد.
کازونوری آکیاما فیزیک اخترشناسی که از دانشگاه ام آی تی به هریوت وات پیوسته در این باره میگوید: نخستین تصاویر از سیاهچالهها گام بزرگی به سمت جلو بودند، اما آنها فقط بخشی از کارهایی که این اجسام آسمانی انجام میدهند را نشان میدهند.
آکیاما قبلاً در توسعه نخستین تصاویر از سیاه چالهها نیز همکاری داشت. او در این باره میگوید: همکاری ما دو گروه از کارشناسان حوزه سیاهچالهها و هوش مصنوعی را گردهم میآورد. در همین نقطه تلاقی است که میتوان پیشرفتهای تحولآفرین را رقم زد.
وی در ادامه افزود: ما با ترکیب قابلیتهای تلسکوپهای برتر جهان با قدرت هریوت وات در عکسهای رایانشی میتوانیم دینامیک مربوط به سیاهچالهها را طوری دنبال کنیم که تاکنون ممکن نبوده است. در آن صورت به جای یک عکس تار میتوانیم ببینیم پلاسما چگونه حرکت میکند، چگونه میدانهای مغناطیسی متحول میشوند و چگونه گرانش هرچیزی را شکل میدهد. این تغییر از تصویرهای ثابت به ساختاری وابسته به زمان سوالات علمی که کارشناسان میپرسند و درک انسانها از جهان را به طور بنیادین متحول میکند.
