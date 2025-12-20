  1. دانشگاه و فناوری
رئیس دانشگاه تهران: استخراج آب ژرف و انتقال آب دریا راهکار علمی نیست

رئیس دانشگاه تهران با بیان این‌که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی ایران در مرز بحران قطعی آب قرار دارد، گفت: امنیت کشور به خاطر از بین رفتن امنیت آب در معرض خطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران در نخستین همایش مهندسی اکوهیدرولوژی ایران، که ۲۶ آذر ماه سال ۱۴۰۴، در دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای برگزار شد، با بیان اینکه پس از ارائه گزارش دانشگاه تهران درباره بحران کم آبی در ایران به رئیس جمهور و هیئت دولت، حل مسئله بحران آب دانشگاه تهران واگذار شد، گزارشی درباره اقدامات دانشگاه در این زمینه ارائه داد.

وی از تشکیل گروهی متشکل از ۶۰ متخصص از دانشگاه و صنعت آب و ارائه گزارش نهایی پس از سه ماه کار فشرده خبر داد و گفت: بر این اساس، ۱۲ کارگروه در سطح حوضه‌های آبخیز کشور تشکیل شده است.

سرانه آب از ۴۵۰۰ به زیر ۱۰۰۰ مترمکعب سقوط کرده است

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به شاخص فالکن مارک تاکید کرد: در حالی که زمانی سرانه آب کشور، بیشتر از ۴۵۰۰ مترمکعب بود، امروز این رقم به زیر ۱۰۰۰ مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده کمبود شدید آب است. در فلات مرکزی، این شاخص به ۶۰۰ نزدیک می‌شود، یعنی با مرز بحران مطلق فاصله‌ای نداریم.

اضافه برداشت ۲۰۰ میلیارد مترمکعبی و پیامدهای فاجعه‌بار

امید با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدناپذیر مصرف شده، گفت: تقربیا تمام تالاب‌ها و دریاچه‌ها را از دست داده‌ایم و به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیر زمینی، فرونشست زمین در برخی نقاط ایران به ۳۰ سانتیمتر رسیده است.

امید با اشاره به تجربیات دوره دانشجویی خود گفت: زمانی که من دانشجو بودم، چاه عمیق دانشکده کشاورزی ۳۰ متر عمق داشت، اما اکنون عمق آن به ۳۲۰ افزایش یافته است.

۲۰۰ سال زمان برای احیای سفره‌های آب زیر زمینی

امید با اشاره به نظر یکی از متخصصان حوزه آبخیزداری در تجربه کم آبی در یکی از کشورهای غربی گفت: با وجود ممنوعیت برداشت آب در مناطق دچار بحران و کمبود آب، اگر یک قطره آب هم برداشت نشود، ۲۰۰ سال طول می‌کشد تا سفره‌های آب زیرزمینی احیا شود.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه برای تمام ناترازی‌ها دو راه حل (تولید بیشتر و کاهش مصرف) وجود دارد، تاکید کرد: اما این موضوع، درباره کمبود آب صدق نمی‌کند، چراکه در مورد کمبود برق و سایر موارد می‌توان با تولید بیشتر و مصرف کمتر، موضوع را کنترل کرد، اما تولید آب نداریم.

استخراج آب‌های عمقی و یا انتقال آب دریا راهکارهای شبه علمی است

وی با رد راه‌حل‌های شبه‌علمی مانند استخراج آب‌های عمقی و یا انتقال آب دریا گفت: شیرین‌سازی آب دریا، حتی در بهترین شرایط تنها می‌تواند نیم تا یک درصد نیاز کشور را تأمین کند و هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی دارد.

وی تصریح کرد: موضوع این است که ما در این سال‌ها بیش از ۵۰ درصد مازاد، از منابع آبی برداشت کرده‌ایم.

امید با بیان اینکه باید تمام متخصصان این حوزه درباره این بحران گفتگو کنند و هشدار بدهند تصریح کرد: نباید از منابع آب تجدید پذیر، بیش از ۴۰ درصد برداشت می‌شد، اما حالا که بحران داریم و برگشتن به حالت منطقی زمانبر است، ۶۰ درصد برداشت پذیرفتنی است، یعنی ۴۰ درصد باید سفره‌های آب را تغذیه کند.

ضرورت کاهش ۴۰ درصدی برداشت از منابع آبی و تغییر الگوی کشاورزی

امید تصریح کرد: باید برداشت از منابع آب تجدیدپذیر را به ۴۰ درصد محدود کنیم. این به معنای تغییر الگوی کشت، حذف اراضی با کیفیت پایین و اصلاح مصرف در مصارف شهری و صنعتی است و اگر در سه سال باقی‌مانده از برنامه هفتم این موارد رعایت نشود، با بحران فرونشست شدید و تخریب زیرساخت‌ها روبرو خواهیم شد.

امید در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تغییر الگوی کشاورزی در کشور، اظهار داشت: بر اساس آمار و گزارش‌ها، به رغم ادعای افزایش سطح زیر کشت برای تأمین محصولات استراتژیک مثل گندم، هیچ رشدی در ۳۰ - ۴۰ سال گذشته در این بخش وجود نداشته و رشد سطح زیر کشت در بخش کشاورزی، مربوط به محصولاتی مثل سیفی‌جات و سبزیجات بوده است.

استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، حل مسئله بحران آب در کشور را، توجه به نظرات کارشناسی و بازگشت به مبانی و اکوهیدرولوژی عنوان کرد و گفت: پیش از احداث کارخانه نیشکر در استان خوزستان، بسیاری از استادان دانشگاه‌ها با توجه با اقلیم منطقه، با این امر مخالف بودند، ولی به‌رغم این مخالفت‌ها، این طرح اجرا شد و ۱۲۰ هزار هکتار زیر کشت نیشکر رفت. در حالی که اگر تنها ۴۰ هزار هکتار به کشت چغندر قند برگردانده شود، حداقل یک میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود که می‌تواند مشکل آب شهرهای جنوبی را حل کند.

امید تصرح کرد: مداواها و درمان‌ها و حل مسائل در بخش آب، همه از نوع برگشتن به مبانی، انجام ندادن کار به جای انجام دادن کار و کنترل مصرف است و اگر این گفتمان در محیط‌های دانشگاهی پیگیری شود من معتقدم می‌توان کاری را از پیش برد.

انتقال آب راه حل مسئله نیست

وی خاطرنشان کرد: باید خطرات را بگوییم، باید بگوییم امنیت کشور به خاطر از بین رفتن امنیت آب در معرض خطر است و باید بقبولانیم که راه حل مشکل، انتقال در حد وسیع نیست و این انتقال‌های بی‌رویه راه حل مسئله نیست.

وی با اشاره به انتقال آب از طالقان به تهران گفت: انتقال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از طالقان به تهران با هزینه‌های بالا و تلاش شبانه روزی انجام شد، اما آنچه که در این انتقال دیده نشد، آسیب‌هایی است که این انتقال به دشت قزوین و سپیدرود زده است، این آب سهم طبیعت آن منطقه بود و با این کار یکی از دشت‌های خوب کشور را در معرض نابودی قرار داده‌ایم.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: حل مشکل آب تهران، انتقال آب نیست، بلکه باید بارگذاری جمعیت در این شهر کنترل شود شهری که سقف جمعیتی آن ۷ میلیون بود و اکنون به دو برابر و بیشتر رسیده است، اگر بخواهد هر سال یک میلیون جمعیت هم با آن اضافه شود منابع آب این شهر جوابگوی این جمعیت نخواهد بود و باید در این زمینه تجدید نظر جدی شود

نیازمند تجدید نظر در مصرف آب هستیم

امید تاکید کرد: در همه ابعاد صنعتی، شهری و کشاورزی نیازمند تجدید نظر در مصرف و استفاده هستیم و علاوه بر این‌، باید با طبیعت مهربان باشیم و اگر تمام این موارد را رعایت کنیم شاید بتوانیم بحران را نه از بین ببریم بلکه کند کنیم.

رئیس دانشگاه تهران، در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش گفت: برگزاری این همایش‌ها، موجب فرایندهای تعامل بهتر می‌شود و به بازگرداندن تعادل به اکوسیستم و پیدا کردن راه حل‌های پایدار برای مدیریت منابع آب کمک می‌کند.

امید در پایان، بار دیگر با تاکید بر اینکه هر کس در هر کجای ایران درباره موضوع آب و محیط زیست و اقلیم می‌تواند حرفی بزند، باید صدای خود را بلند کند و بگوید که اوضاع چقدر بد است و چقدر می‌تواند بدتر شود و چقدر می‌تواند از کنترل خارج شود، گفت: اگر اقدام فوری صورت نگیرد، خیلی زود برای جبران خیلی دیر خواهد شد و امنیت آبی که امنیت کشور است در خطر جدی خواهد افتاد.

    • علی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      49 17
      پاسخ
      اتفاقا علمی حساب شده است در تمام دنیا آب دریا را شیرین می‌کنند هیچ مشکلی هم پیش نیامده کسانی که به نفع مردم و نظام مقدس اسلامی کار می کنند دستشان درد نکند.خدا بهشان اجر نیکو بدهد.
      • ایرانی IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        9 7
        وقتی هزینه انتقال آب به مرکز ایران برای کارخانجات فولاد و چرخ اقتصاد چندین برابر ساخت همان کارخانجات در کنار دریای عمان می‌باشد پس این یک اشتباه بزرگ است. بهتره کمی فکر و عقلانیت داشته باشی
      • علی ساکی IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        1 1
        تنها چیزی که برای ما مقدس است ، کشور ما ایران است و نه هیچ چیز دیگر و یک دولتمرد باید دلسوز کشور و مردم باشد و لاغیر .
      • ااا IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        2 0
        بهترین راه انتقال صنایع و پتروشیمی ها به کنار دریا و نواحی ساحلی منتقل شود تا کشاورزی و محیط زیست نجات پیدا کند
    • مهرناز IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      23 1
      پاسخ
      رئیس دانشگاه تهران،بیان کردید،انتقال آب از دریا روش درستی نیست،ایراد گرفتن کار ساده ایست ،اکنون راه و روش حل کمبود آبی ایران را هم بیان کنید.
    • مجتبی IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      9 0
      پاسخ
      نکته قابل توجهی در اظهارات ایشان نبود الی کنترل مصرف و سهم طبیعت و بقیه کارهای انجام شده و در دست اقدام زیر سئوال برد و راجع به بازیابی پساب هم حرفی نزد و ایستایی را توصیه کرد !!!!!
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      9 6
      پاسخ
      خوب انتقال آب از دریا علی رغم هزینه هایی که داره الان بهتر از جابجایی جمعیت و پایتخت و این مسایل است چون اگر مسیله جمعیت زیاد تهران و شهرهای بزرگ باشد که اتفاقیست که افتاده و کاریش نمیشه کرد.پس همون انتقال آب از دریا یک روش بسیار خوبه.
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      13 0
      پاسخ
      من نه رییس دانشگاه هستم ونه متخصص یک شهروند عادی با سواد دیپلم به نظر بنده بیشترین منابع آبی کشور ما را کشاورزی باهمان روش سنتی وغرقابی هدر می‌دهد بنده به جای دولت ووزارت جهاد وزیر نیرو بودم با جدیت این مسئله را پیگیری میکردم به تمام کشاورزان وزارعین وباغداران فرصت میدادم تا باغات و مزارع کشاورزی را مکانیزه و آبیاری بارانی و قطره ای کنند وبا حمایت از آنها توسط تسهیلات بانکی این کار عملی می‌شود نکته دوم تمام چاههای غیر مجاز را پلمپ میکردم سوم تمام شهرها روستاها را به شبکه فاضلاب وصل واب تسویه
    • عبدالرحیم ملکزاداده DE ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      15 3
      پاسخ
      به تدریج نیشکر را تبدیل به نخلستان خرما کنید قیمت جهانی خرما پنج برابر قیمت شکر سفید است خرما صادر کنید وشکر وارد کنید
    • نظری IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      13 7
      پاسخ
      به نظر ما ،نظرشما استاد گرامی که اصلا آب نخوریم بهترین وعاقلانه ترین نظراست بجاش آب میوه وآب معدنی میخوریم از ما که به جای نان هم ازین ببعدکیک وکلوچه بخوریم ،جالبه تمام نخبگان دانشمندان ،محیط زیست دوستان داخل وخارج کشور بابت شیرین سازی آب دریا وطرح بزرگ مهم وباارزش انتقال آب دریای خلیج فارس به فلات مرکزی ایران احساس خطر کرده اند وچپ وراست هشدار نارنجی از خود بدر می کنند
      • امیر IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        0 0
        تو کل دنیا مقدار آب دریا که تصفیه شده سالانه ۳ میلیارد متر مکعب هست و عربستان که بزرگترین تصفیه کننده آب دریا هست سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب تصفیه می‌کنه میزان روان آب ها های ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال هست مشکل ما نه در نبود مطلق آب که در مصرف غیر اصولی اون در بخش کشاورزی با روش های چند هزار سال پیش هست اگر نصف پولی رو که برای تصفیه آب دریا لازم هست در کشاورزی مکانیزه و آبیاری قطره ای و ... سرمایه گذاری کنند مشکل آب ایران حل میشه
    • محمد IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      13 1
      پاسخ
      استاد بفرمایید راه حل پس چیست؟
    • داریوش شیذر ارانی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 1
      پاسخ
      برای صنايع آب بر بهتر است با استان‌های ساحلی منتقل شوند و البته با هزینه‌ خودشان نه با جیب مردم.
    • ایرانی IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      آفرین به استاد بزرگوار . کشاورزی نا بخردانه باید متوقف شود و با کشاورزی در کشورهای دیگر جایگزین شود . چرای بیش از حد متوقف شود و با دام داری صنعتی جایگزین شود .برای صنعت و کشاورزی و بخصوص آبیاری شهری توسط شهرداری ها از فاضلاب تصفیه شده استفاده شود . در تمام شهرها با جديت تصفیه فاضلاب با حجم کافی احداث شود و فاضلاب های فعلی تعمیر و به روز رسانی شود . تمام چاه‌های غیر مجاز مسدود و چاه‌های مجزا در برداشت محدود شوند . چاه‌های مراکز صنعتی مسود و با استفاده از فاضلاب تصفیه شده جایگزین شود .
    • عالی محمودی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 3
      پاسخ
      این اقا درست و به جا میگویند، راه نجات ایران فرهنگ سازی مناسب با اقلیم خشک و کم آب است، حفرچاه و انتقال آب برای مدتی مشکل را حل میکند. اگر این انتقال آب برای احیای طبیعت و کاشت جنگل و درخت در مناطق مرکزی و....باشد برای اینده پاسخ میدهد اما اگر برای مصارف صنعتی و ریخت و پاش باشد باز هم مشکل داریم. هر چند راه حل فوری همین است اما باید بفکر احیای طبیعت باشیم. دلبستن به منابع زیرزمینی آب و انتقال حوزه ای بسیار ساده لوحانه است. بهترین کار مهار روان آبها، اصلاح الگوی مصرف، بستن چاهها
    • مهسا GB ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 1
      پاسخ
      دو روز تعطیلی اساسی می‌دادن تهران هم الان بارون و برف درست و حسابی رو تجربه میکرد
      • دکتردست انداز IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        0 0
        دوروز تعطیلی!؟مهندس مملکت که چندماهه کلأتعطیله...چی میگی!
    • احمد IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 3
      پاسخ
      وقتی که آب نباشد هر کاری برای استفاده از آب علمی است اینها دیگر چه کسی هستند آب نباشد چه باید کرد بهترین کار انتقال آب دریای عمان به کویر مرکزی است تا هم آب داشته باشیم هم آب و هوای بیابانی ایران اصلاح سود بهترین کار همین است مطمئن ترین راه بقیه راهها بیشتر رویای است و کسانی که می‌گویند انتقال آب دریا عمان درست و علمی نیست احتمالا هم راستای اسراییل هستند تا ایران همیشه بحران آب داشته باشد
    • ستار DE ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 0
      پاسخ
      ایراد گرفتن خیلی راحته ارائه راهکار وعمل به آن سخت
    • آبی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 3
      پاسخ
      کاملاً حرفش منطقی هست ادم تشنه با آب شور سیراب نمیشه
    • ناشناس IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      اگه خودتون این کارو کرده بودید علمی بود خدا رحمت کنه شهید رییسی رو
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      قربون آدم چیز فهم
    • دکتر امیر IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 1
      پاسخ
      انتقال آب از دریای خلیج فارس تا مسیر درباچه خزر هزینه بالایی دارد ولی راه حل فقط همین است حتی اگر ۵۰ سال طول بکشد برای آینده ها هزاران بار بیشتر از انرژی هسته ای حیاتی است
    • رامین IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      سلام پس بهترین راه واردات آب از ترکیه است
    • مسعود معلمی IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام ، نظرات آقای دکتر امید در مورد بحران آب بسیار ارزشمند است. اما متأسفانه برنامه‌ریزان توسعه کشور باید توجه نمایند.
    • . علی از تهران IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      این صحبت شما در تئوری درست است ولی کشور خشکی مثل ایران که کشاورزی خود را می‌خواهد توسعه دهد چگونه می‌تواند در مصرف آب صرفه جویی کند غیر ممکن است با این صحبت ها فقط این طرحها را عقب میاندازید
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      در مورد جمعیت شهر تهران کاملا حرف درستی زده. واقعا مهاجرت به شهرهای بزرگ معضل بزرگیه. اصفهان هم مثل تهران پر دردسر شده
    • علی میرزایی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      به نظر من خطر کم آبی از حمله آمریکا و اسقاطیل خطرناکتر است چون در برابر آنها میتوانیم دفاع کنیم اما آب چیزی است که جبران ناپذیر است وطرحهای احمقانه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس هیچ کمکی به حل این موضوع نخواهد کرد
    • عباسعلی نشاط ور IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بنام خدا ، مسائل و مشکلات آب کشور ایران را باید از دو منظرکوتاه مدت وبلند مدت نگریست .از نگاه کوتاه مدت(۱۰ تا ۲۰) سال آینده مثلا(۱) انتقال آب از خلیج فارس و در یای عمان و دریای خزر برای مناطق جنوب و مرکز وشمال ایران بخصوص برای صنایع که ظرف دو یا سه سال محقق می شود،(۲) اصلاح الگوی کشاورزی و بارانی قطره ای کردن آبیاری ومزارع وباغها که این ظرف (۵ یا۱۰ تا ۲۰)سال ، بستگی به مشارکت و همکاری مردم (کشاورزان و باغداران) بادولت فرهنگسازی صرفه جویی و بهینه مصرف کردن آب را می طلبد.دوم راه حل دراز مدت(۵۰تا۱۰۰)
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام لطفا به این استاد چرا انتقال آب از دریا به داخل کشور عملی نیست.؟ باید ایشان بگوید که من نمی توانم یا نمی دانم.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      5 0
      پاسخ
      سلام. باید هر کس برای خودش در خانه اش مخزن تهیه کند و آب باران را ذخیره کند
    • ااا IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
    • حامد IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سه ماه کار تحقیقاتی بدون راهکار عملی این دیگه چه مدلیه چند دانشگاه طرح ایران رود را تهیه کرده اند(البته کار خام است) چرا حضرات راهکار جدید با تکنولوژی های روز نمیدهند
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تغییر اقلیم که بخاطر استفاده از سوخت های فسیلی انحام می شود تبخیر و کم بارشی را به همراه دارد بااب مصرفی فعلی فقط با یک لوله پلیکان سی سانتی در کنار درختان گذاشتن و انتقال آب به ریشه و جلو گیری از تبخیر سی درصد فضای سبز را می توان گسترش داد آب خیز داری و ایجاد کانال و حفره ظرفیت منابع آب را می توان افزایش داد و از هدر رفت آب در بارش ها جلو گیری کرد که متولی دریای ندارد ایران کشور کم آبی نیست کشور بدون برنامه است

