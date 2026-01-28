به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست علمی بررسی طرح اکتشاف و بهرهبرداری از آبهای ژرف کشور با تمرکز بر منطقه سیستان، با حضور عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان، سید محمدمهدی نوربخش دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب و محیط زیست و جمعی از متخصصان، خبرگان علمی، فعالان حوزه آب و محیط زیست و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی اقدامات انجامشده، دستاوردها و چالشهای مرتبط با بهرهبرداری از آبهای ژرف در منطقه سیستان و فراهمسازی زمینه تدوین یک بیانیه کارشناسی و تخصصی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در جریان این نشست، نتایج مطالعات انجامشده در حوزه هیدروژئولوژی، هیدروشیمی و مطالعات ایزوتوپی آبهای ژرف در منطقه سیستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضرورت نگاه علمی، مرحلهبندیشده و مبتنی بر شواهد به این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله ضرورت تعریف و بازنگری در حکمرانی آبهای ژرف، تبیین جایگاه زمینشناسی در نظام حکمرانی آب، گستردگی دامنه مطالعات علمی و پژوهشی و لزوم تعیین دقیق نقش و مسئولیت دستگاههای اجرایی و واگذاری مراحل اجرایی به وزارتخانههای متبوع مطرح و بررسی شد.
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در این نشست با اشاره به حساسیت بالای موضوع آبهای ژرف بهویژه در مناطق خشک و کمآب کشور، اظهار کرد: در سالهای گذشته امیدهایی در میان مردم مناطق خشک از جمله استان سیستان و بلوچستان نسبت به این منبع آبی ایجاد شده و از سوی دیگر، هرگونه حرکت به سمت استحصال آبهای ژرف مستلزم صرف منابع قابل توجه از بیتالمال است. از این رو، رویکرد معاونت علمی از ابتدای ورود حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور، مبتنی بر تقویت مطالعات علمی، پژوهشی و تصمیمسازی آگاهانه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه معاونت علمی مأموریت اجرایی در پروژههای استحصال آب ندارد، تصریح کرد: نقش این معاونت، نقشآفرینی علمی و فناورانه و کمک به شکلگیری تصمیمهای عقلانی و مبتنی بر نتایج پژوهشهاست و اجرای پروژهها باید در چارچوب وظایف دستگاههای اجرایی از جمله وزارت نیرو و سایر وزارتخانههای ذیربط انجام شود.
بهرامی افزود: در همین راستا، چندین پروژه مطالعاتی و پژوهشی با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور که دارای ظرفیتهای بالقوه علمی هستند، تعریف و آغاز شده است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به خروجی تعاملات صورتگرفته با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نشستها دستیابی به یک نقشه راه و جمعبندی کارشناسی با محوریت معاونت علمی و با همفکری نخبگان و صاحبنظران این حوزه است تا پیش از برگزاری نشست رسمی در مجلس، یک بیانیه عقلانی و مبتنی بر اجماع علمی تدوین و ارائه شود. وی از برنامهریزی برای برگزاری چند نشست کارشناسی دیگر با حضور منتقدان، متخصصان و نمایندگان دستگاهها و کمیسیونهای مرتبط مجلس خبر داد و بر ضرورت همافزایی دیدگاهها در فضای کارشناسی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با اشاره به ترکیب حاضران در جلسه، گفت که این نشست با حضور اساتید دانشگاه، خبرگان حوزه آبهای زیرزمینی و زمینشناسی، مشاوران علمی ستاد و نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده است. وی افزود: در ابتدای جلسه، گزارشی از آخرین دستاوردهای مطالعات آبهای ژرف که پیشتر در کمیته نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در اختیار حاضران قرار گرفت.
نوربخش هدف اصلی این نشست را تدوین نقشه راه تکمیل و ادامه مطالعات آبهای ژرف بر اساس تکلیف مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت که این نقشه راه در قالب یک بیانیه یا سندی موجز و کاربردی تدوین خواهد شد. به گفته وی، پیشنویس این سند پیش از نشست بعدی در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد و نهاییسازی آن بر اساس نظرات و دیدگاههایی خواهد بود که در این جلسات تخصصی مطرح میشود.
در پایان این نشست، حاضران بر لزوم تداوم گفتوگوهای علمی، استفاده از ظرفیت نخبگان و دستگاههای اجرایی و پرهیز از شتابزدگی در تصمیمگیری درباره آبهای ژرف تأکید کردند و تدوین یک بیانیه کارشناسی مبتنی بر اجماع علمی را گامی مهم در جهت تصمیم سازی دقیق و مسئولانه در این حوزه دانستند.
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