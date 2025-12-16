گزارش دانشگاه تهران درباره «آب» به دولت ارائه شد؛ ارائه ۲۰راهبرد کلیدی

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید ارسال گزارش در هفته گذشته به دولت، اظهار کرد: جزئیات این گزارش باید توسط دولت اعلام شود.

وی خاطر نشان کرد: در این گزارش حداقل ۲۰ راهبرد به دولت اعلام شده و علت عدم توفیق برنامه‌های قبل نیز مطرح شده است. همچنین در این گزارش بر نیاز به حمایت دولت از برنامه جدید تاکید کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: ۱۲ کارگروه در سطح حوضه‌های آبریز نیز شکل گرفته که اقدامات را باید در سطح این حوضه‌ها دنبال کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای موضوع امنیت غذایی نیز خبر داد و گفت: دولت به ما اعلام کند در مورد این موضوع نیز کار خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پایه همکاری راهبردی دولت و دانشگاه به اوایل مرداد ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. دکتر محمدحسین امید در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی جامع از وضعیت بحرانی آب ارائه کرد. این گزارش، واکنش مثبت مسعود پزشکیان را در پی داشت و منجر به دعوت رسمی از رئیس دانشگاه تهران برای شرکت در جلسات راهبردی دولت در زمینه ناترازی آب شد. این اقدام تأکیدی بر رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و کارشناسان در حل مسائل کشور بود.

در این راستا شورای همکاری دولت و دانشگاه تشکیل شد و بررسی موضوعات مختلف از جمله راهکارهای علمی برای حل مسئله آب در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این عنوان شده بود که گزارش کارگروه آب دانشگاه تهران تا پایان آبان‌ماه به دولت ارائه خواهد شد و در حال حاضر بر اساس اعلام امید؛ این وعده محقق شده است.

اکنون باید منتظر ماند تا جزئیات این ۲۰ راهبرد کلیدی برای مدیریت آب توسط دولت منتشر شده و اقدامات عملی برای اجرای آن انجام شود.