به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

بررسی وضعیت میزان واردات و نحوه توزیع نهاده‌های دامی و برنج

بررسی عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در خصوص اقدامات و برنامه‌ها و نحوه هماهنگی این دو وزارتخانه برای مدیریت تأمین و توزیع آب با توجه به تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت

بازدید از آخرین دستاوردهای فضایی کشور و بررسی راه‌اندازی مراکز داده‌های فضایی استانی مبتنی بر ماهواره‌های بومی، سامانه‌های هوشمند مدیریت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و دستگاه‌های ضد سرمازدگی، با هدف شکل‌گیری اکوسیستم ماهواره‌های ضد سرمازدگی

کمیسیون عمران

ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه

انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با حضور رئیس این سازمان

برگزاری نشست مشترک کمیسیون عمران با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون برای پاسخ به سؤالات اعضای کمیسیون و بررسی علل عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک مسکن، عدم اجرای مواد ۶ و ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) در حوزه طرح‌های حمل‌ونقلی دارای تضمین درآمد دولت

دعوت از وزیر نفت به منظور بررسی نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در زمینه تأمین مالی طرح‌های منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ١٤٠٥ کشور

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون مشترک طرح نظام بخشی فضای مجازی

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با نهادهای بیگانه در کشور

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی

بررسی اعتبارات و تخصیص بودجه نیروهای مسلح در سال‌های ١٤٠٣ و ١٤٠٤

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بررسی میزان افزایش تولید میادین نفتی مطابق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه

کمیسیون حقوقی و قضایی

بررسی چالش‌های حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵

انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجاری

بررسی چالش‌های حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

کمیسیون اجتماعی

بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

بررسی ۲ طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر:

۱. تحقیق و تفحص حسینعلی حاجی‌دلیگانی (نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص) با موضوع «تحقیق و تفحص در نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت‌بخشی (پرورشی) آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳» ممضی به امضای تعداد ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۲. تحقیق و تفحص حسینعلی حاجی‌دلیگانی (نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص) با موضوع «تحقیق و تفحص در نحوه برگزاری آزمون استخدام آموزگاری ۱۴۰۳» ممضی به امضای تعداد ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

بررسی آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور و اقدامات به‌عمل آمده در حوزه رفع یا کاهش آسیب‌های اجتماعی

کمیسیون فرهنگی

انتخاب ۶ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجازی

بررسی نحوه نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت و لباس

بررسی نحوه نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی با دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت‌های آب معدنی و صنایع آب پایه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون صنایع جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرف‌کننده نهایی

تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز

بررسی درخواست نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیق و تفحص از مجموعه پتروشیمی جم

کمیسیون اقتصادی

بررسی آخرین وضعیت تحولات بازار ارز و طلا و راهکارهای کنترل نوسانات

نشست اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه با موضوع دیپلماسی اقتصادی و تحلیل شرایط محیط بین الملل و دلالت‌های آن بر اقتصاد ایران

کمیسیون انرژی

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور به ویژه پالایشگاه‌های مهر، آدیش و پیشگامان سیراف و مسائل و مشکلات مربوط به تامین خوراک و استمرار فعالیت پالایشگاه گاز سرخون و قشم

ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

معرفی ۳ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی، محمد خوش سیما و جعفر قادری از وزیر راه و شهرسازی

ادامه رسیدگی به طرح شفافیت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی مسائل کلان حوزه سلامت، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمه‌ای

بررسی وضعیت تولید، واردات، توزیع و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات پزشکی

بررسی میزان ارز تخصیصی و مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی

بررسی سوالات جمعی از نمایندگان از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی