به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، با اشاره به اصل (۳۱) قانون اساسی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن، تأکید کرد تحقق هدف تولید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، به‌ویژه در بخش مسکن حمایتی، منوط به فعال بودن سامانه ثبت‌نام، پالایش و شناسایی متقاضیان واجد شرایط است.

رئیس کمیسیون عمران در این نامه با اشاره به گزارش‌های متعدد و بررسی‌های صورت‌گرفته در کمیسیون عمران مجلس، از غیرفعال بودن طولانی‌مدت سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن انتقاد کرده و این موضوع را موجب توقف در تعریف پروژه‌های جدید، عدم معرفی متقاضیان به بانک‌ها و ایجاد اختلال جدی در اجرای تکلیف قانونی دولت دانسته است؛ آن هم در شرایطی که میلیون‌ها متقاضی فاقد مسکن در انتظار ثبت‌نام هستند.

رضایی‌کوچی در پایان این نامه، با تأکید بر آثار اجتماعی و اقتصادی استمرار وضعیت موجود، خواستار صدور دستور فوری برای فعال‌سازی سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن و آغاز فرآیند احراز شرایط و معرفی واجدان شرایط به شبکه بانکی شده است.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً در راستای اصل (۳۱) قانون اساسی که به موجب آن دولتها مکلف به برنامه ریزی برای تامین مسکن متناسب با نیاز جامعه هستند قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن دولت را موظف به برنامه ریزی تولید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی نموده است که تحقق این هدف به ویژه در بخش مسکن حمایتی منوط به ثبت نام پالایش و شناسایی متقاضیان واجد شرایط می‌باشد.

حسب گزارش‌های متعدد و بررسیهای کمیسیون ،عمران سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان مسکن از مدتها پیش غیر فعال بوده و این امر موجب توقف در تعریف پروژه‌های جدید عدم معرفی متقاضیان به بانک ها و اختلال جدی در فرآیند اجرای تکلیف قانونی دولت شده است؛ در حالی که میلیونها متقاضی فاقد مسکن منتظر ثبت نام هستند.

طرح فوق و توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی استمرار این وضعیت امید است با قید فوریت دستور سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن فعال و امکان ثبت نام و تکمیل اطلاعات فراهم و فرآیند تعریف پروژه کافی، احراز شرایط و معرفی واجدان شرایط به شبکه بانکی آغاز شود.

محمدرضا رضایی کوچی

رئیس کمیسیون عمران مجلس