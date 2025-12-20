فرهنگ باید یک سرمایه راهبردی دیده شود، نه یک هزینه جانبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبکانی نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: مسئله فقط رقم بودجه نیست؛ نگاه کلان به فرهنگ و جایگاه آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارد. فرهنگ باید به عنوان یک سرمایه راهبردی دیده شود، نه یک هزینه جانبی است.

پورکبکانی، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی،، با نگرانی درباره سهم ناچیز بودجه فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ ستون اصلی انسجام اجتماعی، تربیت نسل‌ها و هویت ملی است. وقتی بودجه آن محدود باشد، نه تنها فعالیت‌های هنری و فرهنگی آسیب می‌بیند، بلکه پایه‌های اعتماد، همکاری و همبستگی اجتماعی نیز تضعیف می‌شود.

وی ادامه داد: مسئله فقط رقم بودجه نیست؛ نگاه کلان به فرهنگ و جایگاه آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارد. فرهنگ باید به عنوان یک سرمایه راهبردی دیده شود، نه یک هزینه جانبی. بسیاری از مشکلات اجتماعی، از بی‌اعتمادی گرفته تا کاهش مشارکت عمومی، ریشه در ضعف فرهنگی دارد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس با تأکید بر ارتباط فرهنگ و اقتصاد گفت: سرمایه‌گذاری در فرهنگ اثر مستقیم بر اقتصاد دارد. صنایع فرهنگی، گردشگری، آموزش غیررسمی و فعالیت‌های اجتماعی می‌توانند با مدیریت صحیح منابع، اشتغال ایجاد کنند و درآمدزایی داشته باشند. وقتی بودجه محدود است، این ظرفیت‌ها به هدر می‌رود و فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود.

پورکبکانی افزود: کشور منابع کافی دارد، اما مشکل نحوه تخصیص و اولویت‌بندی است. حتی تخصیص بخشی از سود شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ به فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند بودجه این بخش را به شکل چشمگیری افزایش دهد و بازگشت سرمایه اجتماعی و اقتصادی آن کاملاً مشهود خواهد بود.

وی با اشاره به اثرات بلندمدت گفت: کاهش بودجه فرهنگی پیامدهایی دارد که در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود اما در سال‌های آینده به شکل افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و ضعف تربیت نسل‌های آینده ظاهر خواهد شد. هر تصمیم بودجه‌ای که امروز گرفته شود، نسل‌های بعدی را شکل می‌دهد.

پورکبکانی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به فرهنگ باید فراتر از عدد و ردیف بودجه باشد. فرهنگ ستون هویت ملی، توسعه اجتماعی و توانمندی اقتصادی است. اگر امروز این سرمایه را نادیده بگیریم، فردا برای جبران آن هزینه‌های بسیار بیشتری خواهیم پرداخت و جامعه از فرصت‌های رشد و انسجام محروم می‌شود.