به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا میبدی، معاون خدمات فرهنگی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، از برگزاری گسترده و یکپارچه برنامههای جشن شب یلدا در تمامی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داد.
وی تأکید کرد: این برنامهها با هدف پاسداشت این آئین ملی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج نشاط اجتماعی، روز شنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میادین و معابر شاخص هر منطقه برگزار خواهد شد.
میبدی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران، پاسداری از سنت اصیل یلدا را فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال این میراث معنوی به نسل جوان میداند. رویکرد اصلی، خلق تجربهای بهیادماندنی و اصیل برای تمام شهروندان تهرانی با تأکید بر جنبههای فرهنگی و خانوادگی این شب است.
معاون اداره کل فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: برنامههای پیشبینی شده شامل بخشهای متنوعی است که از جمله آنها میتوان به اجرای موسیقی اقوام ایرانی، بازیها مسابقات بومی و محلی، نمایشهای آئینی مانند نقالی و خیمهشببازی، تن پوشهای عروسکی پدر بزرگ و مادر بزرگ، شاهنامهخوانی و حافظخوانی توسط شخصیتهای گریمشده، و برنامههای ویژهای با محوریت افزایش نشاط اجتماعی اشاره کرد.
وی بیان داشت: همچنین، در راستای ایجاد فضایی پویا و مردمی، اقلام ویژه شب یلدا مانند انار، لبو و باقالی بر روی چرخهای طحافی در میان شهروندان توزیع خواهد شد. این ویژه برنامهها در میادین تجریش، ونک، صادقیه، سبزه میدان، فلکه دوم نیرو هوایی، معلم، شهرری، کمالالملک و میادین میوه و تره بار صادقیه، هروی، جلال آل احمد، پروین، بهمن و همچنین در معابر پرترددی مانند سید خندان، استاد معین، سرسبیل، چهار راه حضرت ولیعصر (عج)، پلازای امیرکبیر، پایانه خاوران، باغراه حضرت زهرا (س) و عبدل آباد برگزار میشود.
گفتنی است؛ ستاد گردشگری شهرداری تهران نیز با همکاری کانونهای گردشگری محلات، ویژهبرنامههایی با محوریت معرفی فرهنگ و سنن اقوام مختلف ایرانی در این شب برگزار میکند.
معاون خدمات فرهنگی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامههای فراگیر و منسجم در سطح شهر، گامی بلند در جهت احیای هویت فرهنگی اصیل ایرانی-اسلامی و افزایش نشاط اجتماعی در پایتخت برداشته شود.
