سومین رویداد «یلدای مهربانی» ویژه معلولان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین رویداد «یلدای مهربانی» در منطقه ۱۲ تهران با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های فداکار آنان برگزار شد.

این مراسم با هدف ایجاد فضایی شاد، صمیمی و پرنشاط برای توان‌خواهان جامعه و خانواده‌هایشان، و با حضور مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمد آئینی شهردار منطقه و حمید صاحب مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی شب یلدا در پایتخت تبدیل شد.

مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تبریک فرارسیدن شب یلدا، بر اهمیت توجه به حقوق شهروندی شهروندان تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید با نگاه عدالت‌محور، فرصت‌های برابر برای همه شهروندان فراهم کند و افراد دارای معلولیت نه تنها بخشی از جامعه هستند، بلکه سرمایه‌های انسانی ارزشمندی‌اند که باید شرایط حضور فعال آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی مهیا شود.

محمد آئینی نیز در ادامه با اشاره به نقش شهرداری در حمایت همه‌جانبه از توان‌خواهان گفت: ما وظیفه داریم علاوه بر مناسب‌سازی فضاهای شهری، بستری برای مشارکت اجتماعی و فرهنگی این عزیزان فراهم کنیم و حضور خانواده‌های توان‌خواهان در این مراسم نشان‌دهنده پیوند عمیق اجتماعی و فرهنگی شهروندان با مدیریت شهری است.

وی همچنین تأکید کرد: شهرداری منطقه ۱۲ در کنار اقدامات عمرانی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز در اولویت قرار داده است.

حمید صاحب، مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران نیز ضمن تبریک شب یلدا، شعار «حال خوب ساختنی است» را محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری دانست و افزود: در کنار مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و توان‌خواهان، باید برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا شود و حال خوب یک شعار نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است که همه ما باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

محمد آئینی در ادامه با حضور در کنار همه این عزیزان و خانواده‌هایشان با آنها صحبت و در جریان درخواست‌ها و مشکلاتشان قرار گرفت و پک های یلدایی تقدیمشان شد.