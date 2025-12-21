برگزاری بزرگترین کنسرت خیابانی شب یلدا در منطقه ۱۳ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با بیان اینکه، شب یلدا بهعنوان یکی از آئینهای کهن ایرانی، نماد همبستگی اجتماعی و تقویت پیوندهای خانوادگی است، گفت: مدیریت شهری با رویکردی فرهنگی و اجتماعی، برگزاری مناسبتهای ملی را بهعنوان بستری برای تقویت تعامل شهروندان و پویایی فضاهای عمومی در دستور کار قرار داده است و در این راستا، جشن بزرگ یلدا تا دهم دی ماه در فلکه دوم نیروی هوایی میزبان شهروندان محدوده شرقی پایتخت است.
به گفته وی، بخشی از جشنواره شب یلدا به برپایی ایستگاههای مختلف از قبیل صنایع دستی و… اختصاص دارد و بخش دیگر نیز شامل رویداد فرهنگی است که هر شب با اجرای هنرمندان مشهور صدا و سیما و اجرای برنامههای شاد و فرهنگی به روی صحنه میرود.
مرتضوی با اشاره به استقبال شهروندان از رویداد فرهنگی در فلکه دوم نیروی هوایی که از مدتها پیش به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده بود، خاطر نشان کرد: برگزاری جشنهای بزرگ شهروندی، گامی در راستای پاسداشت سنت دیرینه و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی در محلهها منطقه است.
