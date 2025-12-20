  1. جامعه
دستگیری ۱۳۳۶ سارق و ۸۲ مالخر طی ۳ روز توسط پلیس

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت:مرحله نخست طرح مقابله با سرقت‌های خرد، منجر به شناسایی و دستگیری هزاران سارق و کشف بیش از ۲۲۰۰ فقره سرقت خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای موفق مرحله نخست طرح سراسری مقابله با سرقت‌های خرد در کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح سه روزه با تمرکز بر برخورد با سارقان حرفه‌ای و مهار سرقت‌های خرد، در تمامی استان‌ها به اجرا درآمد.

سرهنگ چهری در تشریح نتایج مرحله نخست این طرح افزود: در جریان اجرای این عملیات سراسری یک هزار و ۳۳۶ نفر سارق و ۸۲ نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند و همچنین ۲ هزار و ۲۵۴ فقره انواع سرقت مرتبط با خودرو کشف شد.

وی افزود: پلیس آگاهی در کنار مقابله با سرقت‌های کلان و سازمان یافته، برخورد با سرقت‌های خرد را نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان در دستور کار قرار داده و با اجرای طرح‌های هدفمند این نوع جرایم را به صورت مستمر رصد و مهار می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: اجرای این طرح با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی، گشت‌های هدفمند و پیگیری تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد و نتایج آن بیانگر اثرگذاری رویکرد پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان است.

سرهنگ چهری ضمن توصیه به شهروندان به اینکه خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی همچون قفل پدال و … مجهز کنید، تاکید کرد: از رها کردن اشیای قیمتی داخل خودرو خودداری و همچنین از پارک اتومبیل در معابر کم نور و خلوت پرهیز کنید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با قاطعیت مقابله با سرقت‌های سازمان یافته و خرد را به صورت مستمر در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را خدشه دار کنند.

