سردار رادان: دشمن در پی ایجاد اغتشاش در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ احمدرضا رادان روز پنجشنبه در جمع فرماندهان پلیس خراسان رضوی اظهار کرد: وضعیت سنجی و تهدید شناسی در پیشبرد مأموریت‌های پلیسی و مواجهه با مسائلی که ایجاد جریان می‌کنند، بسیار ضروری است و هوشیاری، نظارت و توسعه اطلاعاتی، رکن هوشمندی برای از بین بردن غافلگیری در برابر دشمن است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در زمینه اشراف اطلاعاتی باید تفکر مساله محور داشته باشیم تا بتوانیم تکالیف خود را به شایستگی انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مردم موضوع سرقت‌ها است که باید با اهتمام جدی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده وارد عمل شویم.

رادان گفت: توجه به زمینه، اراده، توفیق و استمرار در ادای وظایف و مأموریت‌های پلیسی تعیین کننده است و این مهم به ویژه در بحث معیشت، رفاه و تأمین مسکن کارکنان فراجا در اولویت اصلی فراجا قرار دارد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: در موضوع مرز نیز بر کنترل جدی و بازدارنده تاکید می‌شود.