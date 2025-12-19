سردار علیرضا دلیری جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اخباری مبنی بر فعالیت یک واحد دندان پزشکی فاقد مجوز بهداشتی غیر مجاز در شهرستان زاهدان دریافت کردند که عملیات دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران به همراه بازرسان علوم پزشکی پس از شناسایی در بازرسی از واحد دندان پزشکی تعدادی اقلام پزشکی قاچاق کشف و با دستور قضائی محل مورد نظر پلمب شد.

دلیری با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد؛ خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و دارو همواره جزو اهداف فراجا بوده و پلیس با افرادی که سلامت مردم و جامعه را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع خواهد کرد.