به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه بهره برداری غیر مجاز از ماینر ها یکی از دلایل عمده ناترازی در حوزه برق است، از این رو جمع آوری ماینرهای غیر مجاز و قاچاق با همکاری شرکت توانیر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد. عنوان داشت: در هفته گذشته ۱۵۶ دستگاه ماینر از استان‌های هرمزگان، زنجان، غرب تهران و تهران بزرگ از طریق اطلاعات و اخبار به دست آمده از شهروندان کشف و جمع آوری شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ارزش ماینر های کشف شده براساس اعلام کارشناسان این حوزه بیش از ۴۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اظهار کرد: برای متهمان دستگیر شده ۱۰ پرونده تشکیل شده است.

کشف ۶۳ دستگاه گنج یاب و عتیقه‌های میلیاردی

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به کشف ۶۳ دستگاه گنج یاب در یکی از شهرستان‌های کردستان، بیان داشت: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه از این متهمان چند قبضه سلاح شکاری و تعدادی قطعات و اشیا عتیقه و تاریخی کشف شد، بیان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته ارزش اشیا تاریخی کشف شده بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.