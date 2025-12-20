۲ آلبوم‌ محمدرضا شجریان رونمایی شد؛واکنش همایون به حواشی کنسرت خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی و نشست رسانه‌ای دست اندرکاران انتشار آلبوم‌های منتشر نشده زنده‌یاد محمدرضا شجریان روز یکشنبه بیست و نهم آذر با حضور همایون شجریان، سعید فرجپوری نوازنده و مدرس موسیقی و مجبد درخشانی آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

۲ آلبوم «بانگ دُهُل» و «سر در گریبان» عنوان ۲ پروژه به جای مانده از آخرین کنسرت‌های زنده‌یاد محمدرضا شجریان در قالب پروژه «یادگاری جاودانه» هستند. این آلبوم‌ها ۲ اثر منتشر نشده از آخرین کنسرت‌های محمدرضا شجریان طی سال ۱۳۹۳ در شهرهای مختلف اروپایی است که به واسطه نشر «دل آواز» در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

تشریح جزئیات انتشار ۲ آلبوم محمدرضا شجریان

همایون شجریان در ابتدای این نشست رسانه‌ای درباره روند انتشار این ۲ آلبوم و تأخیر در انتشار آنها اظهار کرد: هیچ دلیل خاصی برای تأخیر نداشتیم فقط آن چیزی که برای ما مهم بود انتشار یک اثر با کیفیت بالا و جداسازی صدای خواننده از اجرای زنده با بهره مندی از تکنولوژی روز بود که خوشبختانه این روند از هشت ماه پیش انجام شد و با همراهی بخش خصوصی پیش روی مخاطبان قرار گرفت. غیر از این آلبوم پدر، ۲ آلبوم دیگر با جناب درخشانی و جناب فرج پوری داشت اما ویژگی آلبوم آخرین اجراهای زنده ای است که در این پروژه می‌تواند دربرگیرنده جذابیت‌های متفاوتی باشد.

وی یادآور شد: ما نمایشگاهی از عکس‌های پدر و همچنین سازهای ابداعی وی را هم طی روزهای پیش رو برقرار می‌کنیم که متأسفانه با توجه به محدودیت زمانی و برنامه‌های موزه، روزهای محدودی برای در نطر گرفته شده اما به نطر من در برگیرنده جذابیت‌های ارزشمندی است که می دانم مخاطبان از آنها استقبال می‌کنند.

شجریان تاکید کرد: انگیزه پدر برای ساخت این سازها توجه دادن جامعه به صداهای تازه در کنار صداهای فوق العاده از سازهای ایرانی ما بود. پدر با این اندیشه بود که دست به ساخت سازهای ابداعی زد و تلاش کرد تا چنین رویکردی با رنگ و بوی شرقی به مخاطب در قالب کوارتتی از سازها منتقل شود. فضایی که خیلی برای آن زحمت کشید و از همان زمانی که ما در محله تهرانپارس بودیم کارگاهی برای ساخت ساز داشت.

این خواننده درباره نحوه توزیع و انتشار این پروژه و همچنین تأسیس بنیادی به نام زنده یاد شجریان توضیح داد: ما قبلاً به این موضوع فکر کردیم و خیلی هم جذاب است. در این زمینه امیدوارم بتوانیم ساز و کاری طراحی کنیم تا جایزه محمدرضا شجریان را در قالب بنیاد به خوانندگان داشته باشیم.

همایون شجریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره برگزار نشدن کنسرت خیابانی اش گفت: تجربه گذشته نشان داد که اگر بخواهیم سراغ پروژه‌ای برویم باید همه جوانب آن را در نطر بگیریم، برخی از دوستان زمان برگزاری را مناسب نمی‌دانستند و برخی هم نظرات دیگری داشتند اما برگزاری این کنسرت جزو آرزوهای من است.

دلیل منتشر نشدن آلبوم، کدورت محمدرضا شجریان از طهمورث پورناظری بود

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرنوشت انتشار آلبوم مشترک زنده‌یاد محمدرضا شجریان و برادران پورناظری گفت: پدر خیلی راغب به انتشارش نبود، علت خود اثر نبود فقط به دلیل کدورتی بود که از طهمورث پورناظری داشت. شاید اگر الان زنده بود این آلبوم منتشر می‌شد اما به هر حال باید تصمیم دیگری گرفت که قطعاً تصمیم سختی است. من واقعاً از این کدورت اطلاعی ندارم و تردید ندارم مساله خاصی نبود اما امیدوارم بتوانیم به نتیجه درستی برسیم.

شجریان درباره نحوه استقبال مخاطبان از اثار متنوعی که پیش روی مخاطبان قرار داده گفت: من همیشه سعی کردم بهترین ایده‌ها را پیش ببرم و آثار متنوعی را منتشر کنم. من شخصاً همواره خودم را به چالش می کشم. اینکه شنونده برخی‌ها را بیشتر دوست دارد و برخی‌ها را کمتر باید بگویم همواره حق با مخاطب است اما من هم تلاش می‌کنم قبل از همکاری با یک هنرمند ساز دلم کوک باشد و وقتی این طناب پاره شد دیگر به کار ادامه ندادم.

وی درباره نحوه فعالیت دخترش یاسمین در عرصه موسیقی توضیح داد: دخترم بسیار ایران دوست است و هر وقت فرصت می‌کند به ایران سفر می‌کند. اگر چه تمرکز او موسیقی با زبان فرانسه و انگلیسی است اما من همواره علاقه او به موسیقی ایرانی را دیده‌ام اما طبیعتاً موسیقی اش با ما متفاوت است.

مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده موسیقی نیز در ادامه این نشست گفت: امروز روز بسیار خاصی برای ما است که می‌توانیم یادی از استاد محمدرضا شجریان داشته باشیم و برای او اشک بریزیم.

سعید فرجپوری آهنگساز یکی از پروژه‌ها درباره بخش منتشر شده آثارش گفت: من بخش «سر در گریبان» را آهنگسازی کردم، آثاری که در سال ۹۲ با استاد شجریان مطرح و بعد از موافقت ایشان تصمیم گرفتیم آن را آلبوم کنیم. پس از انتشار در سال ۹۳ بود که این پروژه همراه با آلبوم «بانگ دهل» به آهنگسازی استاد درخشانی در اروپا اجرا شد. فضایی که ما را بر آن داشت تا این پروژه را در ایران هم اجرا کنیم اما امکان این برنامه میسر نشده و مجوزهای لازم در این زمینه صورت نگرفت.

وی افزود: بعد از اینکه ما نتوانستیم در ایران اجرا داشته باشیم تصمیم بر این شد تا در ارمنستان کنسرتی را برگزار کنیم اما متأسفانه ماجرا به بیماری و تشدید وضعیت جسمانی ایشان برخورد کرد و ما دیگر نتوانستیم کنسرت برگزار کنیم. در واقع می‌توان گفت آنچه مخاطب در این آلبوم‌ها شنونده آن است آخرین کنسرت زنده یاد شجریان است.

ثابت کردم که جزئی از مردم هستم

همایون شجریان در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر مرزبندی‌های سیاسی و اجتماعی که به خوانندگان نسبت می‌دهند تصریح کرد: برای من عصبانیت انسان‌ها کاملاً قابل درک است اما لطفاً سابقه هنرمند را در پیشینه هنرمندان ببینید. من ثابت کردم که جزئی از مردم هستم اما باز در همین موضع شک به وجود می‌آید. این یک ضعف است. من معتقدم عملکرد خواننده تعیین می‌کند که در کنار مردم بوده است یا نه.

وی افزود: فحاشی پسندیده نیست اما من این عصبانیت را درک می‌کنم و می دانم بسیاری از برخی موضوعات ناراحت هستند.

شجریان درباره ماجرای خوانندگی زنان در عرصه موسیقی گفت: روزی به خانم فروزان (مدیر برنامه‌های همایون شجریان) گفتم اگر بخواهیم اقدام عملی کنیم باید چه کنیم و این شد که جناب خسروپناه معرفی شدند. نتیجه کلی من در آن جلسه چنین بود که در جامعه شکاف‌هایی در رابطه با این موضوع وجود دارد اما من کارم را شروع کردم و این کار را ادامه می‌دهم و تلاش می‌کنم این شکاف ذره ذره پر شود. آن جلسه هم برای روشن شدن موضوع بود اما من کارم را ادامه می‌دهم.

پس از برگزاری نشست خبری همایون شجریان، مراسم رونمایی از تمبر زنده یاد محمدرضا شجریان برگزار شد. این در حالی است که افتتاح نمایشگاه سازهای ابداعی مرحوم شجریان در موزه هنرهای معاصر، پخش چند فیلم و سخنرانی تعدادی از هنرمندان بخش دوم برنامه را تشکیل می‌داد.