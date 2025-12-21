هشدار مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان: تقلیل «بودجه فرهنگی» خطایی راهبردی

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرهنگ، ستون فقرات حکمرانی و حلقه واسط مردم و حاکمیت است، نسبت به پیامدهای نگاه تقلیل‌گرایانه به بودجه فرهنگی هشدار داد.

وی تأکید کرد: هرگونه کاهش در اعتبارات حوزه فرهنگ، نه تنها گره‌ای از مسائل اقتصادی باز نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید ناهنجاری‌ها، کاهش انسجام اجتماعی و افزایش هزینه‌های پنهان حکمرانی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه تحلیل فرهنگی باید از سطح هزینه نگری عبور کرده و به سطح سرمایه‌گذاری ارتقا یابد، بیان کرد: بودجه فرهنگی در هر جامعه‌ای، سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از آسیب‌ها و تقویت هویت و سرمایه اجتماعی است. هر کشوری که در میدان فرهنگ عقب‌نشینی کند، ناگزیر در میدان اقتصاد، امنیت و اعتماد عمومی، هزینه‌های گزاف‌تری پرداخت خواهد کرد.

قنبری بیان کرد: نهادهای فرهنگی صرفاً مصرف‌کننده بودجه نیستند؛ بلکه تولیدکننده سرمایه اجتماعی، هویت جمعی، فهم مشترک و توان مدیریت تعارضات اجتماعی‌اند. بدون پشتیبانی کافی از این نهادها، همگرایی اجتماعی کاهش یافته و شکاف‌های فرهنگی و نسلی تعمیق می‌شود.

وی تقویت نهادهای فرهنگی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورت حکمرانی دانست و گفت: هر مقدار بودجه در این حوزه تخصیص یابد، مستقیماً در امنیت اجتماعی، سلامت روان، کاهش آسیب‌ها، ارتقای مسئولیت‌پذیری و افزایش نقش‌آفرینی مردم بازتولید می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر لزوم صرفه‌جویی از محل هزینه‌های فرهنگی در شرایط فعلی اقتصاد، این رویکرد را ساده‌سازی مسئله دانست و تأکید کرد: ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را نمی‌توان در اعتبارات فرهنگی جست‌وجو کرد. این گزاره، نوعی آدرس غلط دادن به جامعه و دور کردن افکار عمومی از مسائل واقعی و راه‌حل‌های بنیادین است.

قنبری بیان کرد: کاهش بودجه فرهنگی، در واقع ایجاد مانع در مسیر تبیین ارزش‌ها، تقویت هویت ملی و ترویج معارف دینی است. حذف یا کاهش این اعتبارات، یعنی تضعیف توان جامعه در مواجهه با مسائل پیچیده خود.

وی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای و ارتقای بهره‌وری فرهنگی تاکید داشت و افزود: آنچه ضرورت دارد، نه کاهش بودجه، بلکه کارآمدسازی آن است. تخصیص دقیق منابع بر اساس نیازهای واقعی، پایش اثرات اجتماعی، و طراحی برنامه‌های مبتنی بر داده و پژوهش، رکن اصلی حکمرانی فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر اینکه فرهنگ بستر اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی است، گفت: اگر به دنبال جامعه‌ای منسجم، کارآمد، پویا و برخوردار از اعتماد عمومی هستیم، باید نهادهای فرهنگی را به‌عنوان سرمایه‌گذاران راهبردی توسعه ملی به رسمیت بشناسیم. آینده کشور از مسیر تقویت فرهنگ می‌گذرد، نه از مسیر کوچک‌سازی آن؛ لذا باید دقت نظر بیشتری داشت.